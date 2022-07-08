Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü çekilecek zikirler nelerdir?

Müslümanlar için çok önemli olan Kurban Bayramı ve arifesinde kılınacak namazlar ve okunacak dualar araştırılmaya başlandı. Dini günlerde yapılacak ibadetlerin neler olduğu merak edilirken, 'Arefe günü yapılacak ibadetler, namazlar ve zikirler nelerdir? Arefe gününde 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Ne zaman ve nasıl okunur? Arefe gününde 1000 ihlas?' araştırmalar hızlandı. İşte Kurban Bayramı arifesinde yapılması gerekenler...

2022 Kurban Bayramı bu yıl 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacakken, Arefe günü 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. İslam dünyasının en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı'nda kılınacak namazların faziletleri oldukça önemlidir. "Arefe günü kılınacak namazlar, dua ve zikirler nelerdir? Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir? Arefe günü 1000 ihlas ne zaman ve nasıl okunur?" soruları şimdiden araştırılmaya başlandı. İşte Kurban Bayramı gününde yapılması gereken dualar ve dualar.

Arefe günü yapılacak ibadetler nelerdir?

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çokça dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü çokça ihlas suresi okunmalıdır.

Bu önemli gün içerisinde bolca Kuran'ı Kerim okunmalıdır.

Kabir ziyaretleri yaparak, ölülerin ruhları için dua ve sureler okunmalıdır.

Arefe günü 1000 ihlas okumanın fazileti nedir?

Arefe gününde İhlâs Sûresini farklı sayılarda okumanın fâziletlerine dair hadisler olduğu gibi, 1000 defa okumanın faziletiyle ilgili rivayetler de vardır; "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur."

Yine bir Hadis-i şerife göre; "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir." deniyor.

Arefe günü 1000 İhlâs okurken, ihtiyaç hâlinde, arada konuştuktan veya başka bir iş yaptıktan sonra devam etmenin bir mahzuru olmaz. Peş peşe okumak şart değildir. Mesela, bir kısmı sabahtan, bir kısmı öğleden veya ikindiden sonra okunabilir.

Arefe günü bin İhlâs'ı yetiştiremeyen, akşamdan sonra da devam edebilir, okuyabilir.

Peygamberimiz (S.A.S) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahu Teâlâ'nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, Arefe Günü meydana getirilen duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Arefe günü çekilecek zikirler nelerdir?

1. İhlâs Suresi

2. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

3. Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

4. La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr