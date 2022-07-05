Arefe günü oruç tutulur mu? Bayramda oruç tutulur mu? Fazileti Nedir?

Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla oruçlarını yerine getirip getiremeyeceklerini merak eden vatandaşlar, bayramdan bir önceki gün Arefe günü oruç tutup tutamayacaklarını öğrenmek istiyor. Arefe günü oruç tutulur mu? Sorusuna internet üzerinden cevap almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Arefe Günü'nde oruç tutulup tutulmayacağı ve Arefe Günü'nde nasıl oruca niyet edileceği Müslümanların gündeminde olmaya devam ediyor. Arefe günü ve diğer günlerde oruca gönülden niyet etmek yeterli iken, niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkmak da niyet sayılır. Peki, Arefe günü oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

Arefe günü oruç tutulur mu?

Kurban Bayramı'ndan önceki gün, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 9. günü olarak bilinen Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah'tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur. Ancak hacca gidenlerin Arefe günü oruç tutmamaları, namazlarını aksatmamaları, sıkıntı ve zayıflığa düşmemeleri nedeniyle daha uygundur.

Zilhicce ayının 9. günü olarak hesaplanan arefe gününde, oruç tutanlar o günü daha hayırlı kılmak için ibadetlerini yerine getirebilir. Nafile oruca bedel olan arefe günü tutulan oruç, oruçların en hayırlı olanlarındandır. Gücü yeten, dayanma gücünü bulan arefe gününde oruç tutabilir.

Bayramda oruç tutulur mu?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur. Ancak Kurban Bayramı'nda evde kurban kesecek olanların imsak itibariyle hiçbir şey yememeleri ve günün ilk öğününü kurban etinden yemeleri sünnettir. Bugün çiftliklerde kurban kesen bazı Müslümanların sıraları geç, hatta ertesi güne gelebilir. Bu durumda söz konusu kişilerin oruçluymuş gibi yapmaları uygun değildir.