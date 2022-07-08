Arefe günü kargolar açık mı? Arefe günü kargolar ve PTT çalışıyor mu?

Arafe Günü ve Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kargoların çalışma koşulları sorgulanıyor. Resmi tatillerde, kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi özel sektörde de bayram tatili uygulanmaktadır. Kargo şirketlerinde işi olanlar bayramda kargo hizmeti verilip verilmediğini araştırıyor. Peki, 8 Temmuz Cuma Arefe günü kargolar ve PTT açık mı, kapalı mı?

Arefe ve bayram günlerinde kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Bu yıl Arefe Günü 8 Temmuz'a denk geliyor ve Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı'nda kargo şirketlerinde işi olanların gündeminde, "2022 Kurban Bayramı ve Arefe günü PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapıyorlar mı?" soru yer almaktadır. İşte kargoların çalışma durumu...

Arefe günü kargolar açık mı?

8 Temmuz Cuma günü Arafe günü kargolar yarım gün hizmet verecektir. Girişime göre bazı markaların tam zamanlı hizmet sağlayabileceğini de belirtmekte fayda var.

Kurban Bayramı resmi tatilinde kargo şirketleri kapalı olacak. 9-10-11 ve 12 Temmuz tarihlerinde gönderiler teslim edilmeyecektir. Kargo alım ve dağıtım işlemlerinin 13 Temmuz itibariyle devam etmesi bekleniyor.

Arefe günü kargolar ve PTT çalışıyor mu?

Arafe Günü'nde PTT yarım gün çalışacak. Buna göre 8 Temmuz Cuma günü PTT 09:00 - 12:30 saatleri arasında hizmet verecek. Tatilin 9 güne uzatılmasıyla birlikte 18 Temmuz'da PTT'ler hizmet vermeye başlayacak. .