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Arda Turan'ın ''Orhan Veli Gencebay'' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Arda Turan'ın kendini eleştirenlere verdiği yanıt sosyal medyada çok konuşuldu.

2 Saat Önce
2022-07-25 14:09:12
Arda Turan'ın ''Orhan Veli Gencebay'' açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından henüz yeni bir takımla anlaşmayan ve futbolu bırakabileceği ihtimaller dahilinde olan Arda Turan'dan çok konuşulan bir açıklama geldi.

Arda Turan kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Verdiği yanıtta “Orhan Veli Kanık” diyeceğine “Orhan Veli Gencebay” dedi.

Arda Turan, “Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor” yönündeki sözleri sosyal medyada gündem oldu. .

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