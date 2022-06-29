Arda Turan hangi partiden? Arda Turan AK Partili mi? Arda Turan'dan flaş açıklama...

Başarılı Futbol kariyeri ve özel hayatı ile sık sık gündemde yer alan Arda Turan 'iktidara yakın mısınız? sorusuna yanıt verdi. Peki Arda Turan hangi partiden? Arda Turan AK Partili mi? Arda Turan TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda kendisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arda siyasi görüşü ve duruşuna karşı yaptığı açıklama ile de oldukça çok konuşulacak.

Başarılı Futbol kariyeri ve özel hayatı ile sık sık gündemde yer alan Arda Turan "iktidara yakın mısınız? sorusuna yanıt verdi. Peki Arda Turan hangi partiden? Arda Turan AK Partili mi? Arda Turan TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda kendisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Arda siyasi görüşü ve duruşuna karşı yaptığı açıklama ile de oldukça çok konuşulacak.

TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Arda Turan'dan samimi açıklamalar geldi. Candaş Tolga Işık'ın "İktidara yakın olmakla eleştiriliyorsun, Öyle misin?" sorusuna da Arda Turan'dan flaş açıklama geldi.

Arda Turan hangi partiden?

Arda Turan kendisine yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi: "Asla iktidara yakın değilim. Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim. Ben söylediğim fikrin, savunduğum düşüncenin her zaman arkasındayım, dinleselerdi. 'Hayır' diyene de çok büyük saygım vardı, 'Evet' diyene de."

Arda Turan AK Partili mi?

Arda Turan AK Partili olmadığını ifade etti. Arda Turan açıklamalarına şöyle devam etti; "Türk tarihinin bugünden, yani atıyorum Moğollardan, Orta Asya'dan buraya gelene kadar ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum, bir fikrim vardı; Koalisyonların bize fayda vermeyeceğini, sağdan veya soldan birinin değil. Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana bir direktif vermedi, inan bana. Hiç böyle bir ilişkimiz yoktu. Ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde siyasi çıkar sağladıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar, ben inandığım doğruyu söylüyorum." .