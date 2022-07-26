Arda Turan'dan ''Orhan Veli Gencebay'' eleştirilerine yanıt

Futbolcu Arda Turan, hakkında çıkan 'Orhan Veli Kanık'a, Orhan Veli Gencebay dedi' iddialarına yanıt verdi. Turan, 'Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören, Duyan? Edebiyatla ilgilenin' ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın "Hayatında Orhan Veli Gencebay'ın kitabını eline almamış, okumamış adamlar bana cahil diyor" şeklinde bir açıklama yaptığı iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir spor sayfası tarafından dolaşıma sokulan iddia, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İfadelerin, sosyal medyada gündem olmasının ardından Arda Turan, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Turan, bu açıklamanın kendisine ait olmadığını dile getirdi.

"BEN NEREDE SÖYLEMİŞİM?"

Arda Turan şu ifadeleri kullandı:

"Bana atfedilen ‘Orhan Veli Gencebay' ifadesi, sanıyorum ki ‘Sait Faik'in Abasıyanık Kitabı' şeklindeki o yaygın espriden ilhamla uydurulmuş olsa gerek. Uyduranlara sormalı: Ben nerede öyle bir ifade kullanmışım? Gören duyan?

Yeri gelmişken de söylemeli: Edebiyatla ilgilenin; edebiyat, yalan atmaktan uzaklaştırır. Edepli olmakla da yakından ilgilidir çünkü. Sait Faik Abasıyanık ya da Orhan Veli Kanı gibi güzel adamlar özleniyor bu yüzden. Keşke halen aramızda yaşasaydılar; piyasa, yalan yazanlara ve yalancılara hemen kananlara kalmazdı."