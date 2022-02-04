Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında?

Oyuncu Arda Kural zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. 2003 yılında yayınlanan 'Lise Defteri' dizisiyle ismini duyuran Arda Kural., tekrar ekranlara döneceği açıkladı. Peki Arda Kural kimdir?

Arda Kural 12 Nisan 1982 tarihinde Yalova'da dünyaya gözlerini açtı.Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 sene dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.

1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.

Arda Kural, son olarak 2020 Tutunamayanlar TV dizisinde rol aldı.

FİLMLERİ

Yıl Eser Rol Notları

1999 Eyvah Kızım Büyüdü Altay TV dizisi

2000 Şemsi Paşa Pasajı TV dizisi

2000 Kuzenlerim Oğuz TV dizisi

2003 Lise Defteri Ediz TV dizisi

2004 Çınaraltı Kenan TV dizisi

2004 Canım Benim Barış TV dizisi

2004 Düşenin Dostu Said TV filmi

2005 Beşinci Boyut Mehmet Yalnızca bir bölüm

2005 Beyza'nın Kadınları Naim Film

2005 Emret Komutanım Posta Ferit TV dizisi

2005 Banyo Oğuz Film

2006 Sahne Gezgin TV filmi

2006 Kızlar yurdu Asker Ferit TV dizisi konuk oyuncu

2007 Kaptan Yavuz TV dizisi

2007 Kelebek Çıkmazı Selim TV dizisi

2007 Çok Özel Tim Kemal TV dizisi

2008 Büyük Buluşma Berk TV dizisi

2008 Emret Komutanım Ferit TV dizisi

2008 Düğün Şarkıcısı Yıldıray TV dizisi

2008 Dur Yolcu Mustafa Kemal TV dizisi

2009 Doludizgin Yıllar Savaş TV dizisi

2010 Gelecekten Bir Gün Felek Film

2010 Kubilay Mustafa Fehmi Kubilay Film

2011 Kurşun Bilal Kurşun Bilal TV dizisi

2012 Ayaz Emre TV Filmi

2013 Kutsal Bir Gün – Film

2016 Nefrin El Turab Film[8]

2020 Tutunamayanlar TV dizisi .