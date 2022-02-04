Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında?
Oyuncu Arda Kural zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. 2003 yılında yayınlanan 'Lise Defteri' dizisiyle ismini duyuran Arda Kural., tekrar ekranlara döneceği açıkladı. Peki Arda Kural kimdir?
2022-02-04 14:37:49
Arda Kural 12 Nisan 1982 tarihinde Yalova'da dünyaya gözlerini açtı.Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 sene dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı.
1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.
Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.
Arda Kural, son olarak 2020 Tutunamayanlar TV dizisinde rol aldı.
FİLMLERİ
Yıl Eser Rol Notları
1999 Eyvah Kızım Büyüdü Altay TV dizisi
2000 Şemsi Paşa Pasajı TV dizisi
2000 Kuzenlerim Oğuz TV dizisi
2003 Lise Defteri Ediz TV dizisi
2004 Çınaraltı Kenan TV dizisi
2004 Canım Benim Barış TV dizisi
2004 Düşenin Dostu Said TV filmi
2005 Beşinci Boyut Mehmet Yalnızca bir bölüm
2005 Beyza'nın Kadınları Naim Film
2005 Emret Komutanım Posta Ferit TV dizisi
2005 Banyo Oğuz Film
2006 Sahne Gezgin TV filmi
2006 Kızlar yurdu Asker Ferit TV dizisi konuk oyuncu
2007 Kaptan Yavuz TV dizisi
2007 Kelebek Çıkmazı Selim TV dizisi
2007 Çok Özel Tim Kemal TV dizisi
2008 Büyük Buluşma Berk TV dizisi
2008 Emret Komutanım Ferit TV dizisi
2008 Düğün Şarkıcısı Yıldıray TV dizisi
2008 Dur Yolcu Mustafa Kemal TV dizisi
2009 Doludizgin Yıllar Savaş TV dizisi
2010 Gelecekten Bir Gün Felek Film
2010 Kubilay Mustafa Fehmi Kubilay Film
2011 Kurşun Bilal Kurşun Bilal TV dizisi
2012 Ayaz Emre TV Filmi
2013 Kutsal Bir Gün – Film
2016 Nefrin El Turab Film[8]
2020 Tutunamayanlar TV dizisi .
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