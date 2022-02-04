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TIMETURK / GENEL / Arda Kural'ın açıkladığı yeni sektörü nedir? Arda Kural'ın yeni işi ne oldu?

Arda Kural'ın açıkladığı yeni sektörü nedir? Arda Kural'ın yeni işi ne oldu?

Dilber Ay filminin galasında ortaya çıkan 2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak sonrasında zor günler geçiren oyuncu Arda Kural, 'Kendi içimde bir savaş başlattım ve kazandım' dedi. Ünlü oyuncu, yeni sektörünü de açıkladı. Arda Kural'ın açıkladığı yeni sektörü nedir? Arda Kural Kimdir? Arda Kural'ın yeni işi ne oldu? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2022-02-04 13:31:46
Arda Kural'ın açıkladığı yeni sektörü nedir? Arda Kural'ın yeni işi ne oldu?

Usta sanatçı Dilber Ay'ın hayatını anlatan yılın ‘Dilber Ay' filminin İstanbul'da önceki akşam galası yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı. Özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi ünlü isimler katıldı.

ARDA KURAL'IN YENİ SEKTÖRÜNÜ NE OLDU? KENDİSİ AÇIKLADI!

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı.

Sözcü'de yer alan habere göre; son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural “Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

"KENDİ SAVAŞIMI KAZANDIM"

Arda Kural "Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden… Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.

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