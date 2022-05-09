Arda Kardeşler'e neden soruşturma açıldı? Bitcoin parası nedir? Arda Kardeşler ceza aldı mı? Bitcoin fiyatı ne zaman artar? Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler kale ve top seçimi için para bitcoin parası kullanması çok tartışılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu maçta para atışını bitcoin logolu madeni para kullanılmasına soruşturma açtı.

Arda Kardeşler'e neden soruşturma açıldı? Bitcoin parası nedir? Arda Kardeşler ceza aldı mı? Bitcoin fiyatı ne zaman artar? Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler kale ve top seçimi için para bitcoin parası kullanması çok tartışılmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu maçta para atışını bitcoin logolu madeni para kullanılmasına soruşturma açtı.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi başlarken top ve kale seçimi için para atışı yapan Arda Kardeşler'in kripto para logolu para kullanması odukça ses getirmişti.

Arda Kardeşler'e neden soruşturma açıldı?

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında oynana Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşma önesi yaşanan para atışı olayına ilişkin TFF soruşturma başlattı. TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHKnin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bitcoin parası nedir?

Bitcoin, Satoshi Nakamoto adını kullanmış bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kriptoparadır. 2009'da bir açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürüldüğünde kullanılmaya başlandı.Herhangi bir merkez bankasına veya tek bir yöneticiye bağlı olmamasıyla da bilinen Bitcoin, aracılara ihtiyaç duyulmadan bitcoin ağında kullanıcıdan kullanıcıya transfer edilebilen, merkezi olmayan bir dijital para birimidir. İşlemler, kriptografi yoluyla network nodes tarafınca doğrulanır ve blockchain adı verilen halka açık bir ana deftere kaydedilir. El Salvador, 6 Haziran 2021 tarihinde senatodan geçen tasarı ile birlikte Bitcoin'i resmi para birimi ilan etmiştir. .