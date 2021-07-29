Arda Han kimdir? Arda Han kaç yaşında ve nereli?
Arda Han kimdir? Arda Han kaç yaşında ve nereli? Şarkıları ile müzik piyasasına hızlı giriş yapan Arda Han'ın kim olduğu internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Almanya'da dünyaya gelen genç şarkıcı aslen Trabzonludur. İşte Arda Han'ın hayatı ve biyografisi...
2021-07-29 10:21:43
Arda Han kimdir?
Arda Han 10 kardeşin sekizincisi olarak 17 Kasım 1989 tarihinde dünyaya gelmiştir. Arda Han Almanya'nın Berlin kentinde doğmuştur. Arda Han müzisyendir.
Arda Han 32 yaşındadır.
Arda Han şarkıcılığa küçük yaşlarında düğün salonlarında şarkı söylerek başlamıştır.
Arda Han düğün ve derneklerde sahne almasıyla kendisini şarkıcılıkta geliştirdi ve beste ve şarkı çalışmalarına başladı.
Arda Han ilk albümünü 2009'de Avrupa'da “Vefasız” ismiyle çıkardı ve bu albimüyle adını duyurdu.
Fantazi pop müziğin yeni prensi olarak lanse edilen Arda Han, “Vefasız” ismiyle çıkardığı albümü Türkiye'de “Arda Han” isimiyle çıkardı.
Seni Seviyorum olarak da tanınan bu albümünden aynı isimli video klibi TV'lerde yayınlandı.
2009 Ocak'ta bu albümü Mert Müzik etiketiyle çıktı.
Arda Han'ın yeni albümü 30 Mayıs 2010'da Seyhan Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı.
Arda Han'ın çıkardığı ‘Gitmek Gelmiyor İçimden' adlı parça, kısa süre içinde YouTube'da ‘En çok dinlenen şarkılar' arasına girmeyi başararak, 1 milyon tıklandı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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