Araçla İstanbul'a giriş yasak mı serbest mi? Trakya'dan ve Anadolu'dan İstanbul'a otomobille giriş yasaklandı mı? sorular İstanbul Valiliği'nin aldığı kararlardan sonra sıkça sorulmaya başlandı. İstanbul'a seyahat etmek isteyenleri ilgilendiren çok kritik bir karar alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada Trakya ve Anadolu'dan İstanbul'a TIR ve kamyon girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

İstanbul'da günlerdir beklenen yoğun kar yağışı başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent beyazlara büründü. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre kar yağışı 14 Mart Pazartesi'ye kadar kentte etkşisini sürdürmeye devam edecek. İstnbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir takım tedbirler hayata geçirildi ve kente girişlere sınırlama getirildi. İstanbul'a araçla seyahat etmek isteyenler de Araçla İstanbul'a giriş yasak mı serbest mi? Trakya'dan ve Anadolu'dan İstanbul'a otomobille giriş yasaklandı mı? sorularını sormaya başladı.

Araçla İstanbul'a giriş yasak mı serbest mi?

Araçla İstanbul'a girişler henüz yasaklanmadı. Ancak yolların durumu ve kar yağışının yoğunluğuna göre ilerleyen saatlerde böyle bir karar alınabilir.

Trakya'dan ve Anadolu'dan İstanbul'a otomobille giriş yasaklandı mı?

İstanbul Valisi Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı duyuruda şunları söyledi: "İkinci bir duyuruya kadar, İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04.00'dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Yerlikaya'nın duyurusuna bakıldığında otomobil ve araçların İstanbul'a girişinde bir engel bulunmuyor.

İstanbul'da tipi başladı

İstanbul dahil 38 ile yoğun kar yağışı nedeniyle uyarı yapıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı. .