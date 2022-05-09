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TIMETURK / GENEL / Araç sahipleri dikkat! Sakın araçtan inmeyin

Araç sahipleri dikkat! Sakın araçtan inmeyin

Gaspçıların kullandığı bir yöntem olan araca yumurta atma vakasında sakin kalıp olay yerinden uzaklaşmak önem arz ediyor.

15 Saat Önce
2022-05-09 14:57:55
Araç sahipleri dikkat! Sakın araçtan inmeyin

Araba sürerken arabanıza yumurta atılırsa sakın inmeyin. Güvenli bir yer bulana kadar sürmeye devam edin.

Sileceklerinizi asla çalıştırmayın. Bu yumurta akının yayılmasına ve görüş alanınızı kaybetmenize sebep olacaktır. Arabanıza yumurta atan kişi sizin arabadan inmenizi istiyor.

Amacı size zarar vermek ya da gasp etmek.

Bu çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem ve genellikle kadın sürücüler hedef alınıyor. .

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