Araç muayene gecikme bedelinde ceza oranı düşürüldü

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma yasasıyla getirilen ve araç muayene süresini geçirenlerden tahsil edilecek ceza oranını yüzde 5'ten yüzde 0.75'e indiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırma yasasıyla getirilen ve araç muayene süresini geçirenlerden tahsil edilecek ceza oranını yüzde 5'ten yüzde 0.75'e indiren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan araç muayenelerine dair tebliğe göre, 9 Haziran tarihi itibarıyla zorunlu araç muayenesi yaptırılması gerektiği halde muayeneleri süresinde yaptırılmamış olan araçlar kapsamda yer alıyor.

Bu araç sahiplerinin 31 Aralık'a kadar araç muayenelerini yaptırmaları halinde, yüzde 5 olarak uygulanan ceza oranı, yüzde 0.75 olarak tahsil edilecek.

9 Haziran'dan sonra muayenesi gecikmiş araçlara yüzde 5 ceza oranı uygulanmaya devam edilecek. 9 Haziran'dan önce muayenesi gecikmiş araçlardan tahsil edilmiş olan yüzde 5 fazlalar ise red ve iade edilmeyecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.