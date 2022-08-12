Kasko yaptıracak olanlar, bu işlemden önce plaka ile araç hasar kaydı sorgulamasını yaparak, kasko için ödenecek tazminatın adil olup olmadığını öğrenebilirler. Bu kapsamda plakalı aracın sorgulanması, sigorta bedellerinin doğruluğunun sürücü tarafından takip edilebilmesi açısından önemlidir. Peki, Araç hasar kaydı nasıl sorgulanır? E-devlet üzerinden araç hasar sorgulama nasıl yapılır?

Plakadan araç hasar kaydı sorgulaması yapıldığında, 2003 yılından bu yana meydana gelen ve aracın hasar görmesine neden olan tüm kazalar ve kazaların neden meydana geldiği, tarih detayları, hasarlar ve miktarları öğrenilir. Hasar sorgulama nasıl yapılır tüm detayları yazımızın devamında sizler için bir araya getirdik.

Plakadan araç hasarı sorgulandığında, hasara neden olan kazalar ve tarihler, meydana gelen hasarlar ve hasarların maddi değeri hakkında bilgi edinilir. Plakadan araç hasar sorgulaması için SMS, e-devlet, Sigortam360, tramer ve çağrı merkezi üzerinden sorgulama yöntemleri kullanılmaktadır.

SMS ile araç hasarını sorgulamak için kullanılan yöntemler:

Öncelikle plakalı aracı sorgulamak için mesaj metninin yanına araç plakasını yazıp "5664" numarasına mesaj atınız. Bu işlem ile plaka değiştirilmiş olsa bile mesajın gönderildiği telefona eski hasar bilgileri ile ilgili detaylar gönderilir. Araç hasar sorgulama sms işlemi için alınan ücret 9 TL'dir.

Ayrıca araçta değişen bir parça olup olmadığını öğrenmek için mesaj metninde PARÇA ve plaka numarasında boşluk bırakılarak 5664'e SMS gönderilmektedir. aracın değişen parçaları ve ne zaman değiştirildiği SMS ile gönderilir.

Ekspertiz raporu ile kazaların hasarlı parça ve değişim durumunu öğrenmek için mesaj metnine PARÇA boşluk plakası bilgisi, boşluk hasar tarih bilgisi yazılır ve 5646' SMS gönderilir.

E-devlet üzerinden araç hasar sorgulama nasıl yapılır?

İnternet üzerinden https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresine giriş yapılır.

Ekrana gelen tablo üzerine E-devlet şifresi ve TC kimlik numarası yazılıp, ‘'giriş yap'' kutucuğuna tıklanır.

Yeni açılan ekranın sağ üst köşesindeki ‘'E-Hizmetler'' sekmesine tıklanıp, sıralanan liste üzerinden ‘'Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'' başlığı seçilir. Daha hızlı erişim için sayfanın en üstünde yer alan site içi arama çubuğuna da kurum ismi yazılıp arama yapılabilir. Aynı ad ile ekrana gelen başlığa tıklanır.

Bu adım ile ekrana gelen yeni liste üzerinden ‘'Trafik Poliçe ve Hasar Bilgisi Sorgulama'' işlem başlığına tıklanır.

Son olarak açılan yeni pencere boşluğuna plaka numarası yazılıp, ‘'sorgula'' kutucuğuna tıklanır.