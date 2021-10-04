Arabanın içinde unuttuğunuz su şişesi aracınızı yakabilir

Arabaların içinde çoğu zaman su şişeleri unutulur. Peki unutulmuş bu su şişelerinin aracınızı yakıp kül edebileceğini biliyor muydunuz? Peki ya bu şişelerdeki suyu içmenin vücudunuza zararlarını? Bu haberi okuduktan sonra bir daha arabanızda su şişesi unutmayacaksınız...



Yaz mevsimlerinde sıcak havalarda su içme ihtiyacımız fazlasıyla artar. Yolculuklarda içmek için satın aldığımız şişelerden biraz su içip genellikle şişeyi de arabaların içerisinde unuturuz. Önemsenmeyen bu durum çok büyük problemleri beraberinde getirebilir. Peki nedir bu problemler? Gelin birlikte inceleyelim ve bir daha arabaların içerisine su şişesi bırakmamaya özen gösterelim...

Arabaların içerisinde unutulmuş şişeler ne gibi problemlere sebep olur?

Birçoğumuz satın aldığımız sudan biraz içtikten sonra şişeyi arabanın bir köşesinde unuturuz ve arabadan inerken bu şişeleri alıp çöp kutusuna atmayız. Arabalarda unutulmuş veya bilinçli olarak bırakılmış bu şişeler birçok tehlikeye sebebiyet verebilir.

Arabanızı güneş altına park edili bir halde bıraktığınızı düşünün. Güneş ışınları arabanıza vuracaktır. Arabanızın içerisindeki suyla dolu plastik su şişesi bu güneş ısınlarını doğrudan yansıtır. Bu da şişenin arabanın içerisinde yangın çıkarmasına sebep olabilir. Olmaz demeyin! Daha önce bu tarz olaylar yaşandığı için uzmanlar sürücüleri bu konu hakkında uyarıyor ve dikkatli davranmaya davet ediyor. Özellikle de bol güneşli yaz aylarında bu konuya çok dikkat etmeniz gerekir.

Peki şişe nasıl yangına sebep oluyor?

İçinde su bulunan plastik şişeye güneş ışınları vurduğu zaman şişe büyüteç görevi görmektedir. Bu da şişenin etrafındaki eşyaları, mesela araba koltuğunu tutuşturabilir. Bu yüzden arabadan inerken mutlaka içerisini kontrol etmeli ve şişeleri arabadan uzaklaştırmalısınız.

Plastik şişede beklemiş su içilebilir mi?

Uzmanlar bu konu hakkında da insanları uyarmaktadır. Çünkü zararlarını zaten hepimizin bildiği plastik şişelerde beklemiş suyu içerseniz kolera, salmonella gibi bakteriler, amip gibi parazitler, rotavirüs, Hepatit A ve E gibi virüsler vücudunuza girebilir. Vücuda giren bu virüsler bulantı, kusma ve ishale neden olur. Bu yüzden arabalarda içi su dolu plastik şişe bırakmamalı, bıraktıysanız da bu suları asla tüketmemelisiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.