Araba anahtarı suya düşerse ne olur? Araba anahtarı çamaşır makinesinde yıkanırsa tamir edilir mi?

Araba anahtarları gelişen teknoloji ile birlikte çok karmaşık teknolojik bir ürün haline geldi. İçerisindeki çipler ve uzaktan kumanda mekanizması nedeniyle yeni anahtarlar oldukça hassas bir yapıda. Bazen yanlışlıkla anahtarların üzerine sıvı dökülüyor bazen de kıyafetlerin cebinde kalarak makinede yıkanabiliyor. Peki bu durumda ne olur? Çamaşır makinesinde yıkanan araba anahtarı tamir edilir mi? Araba anahtarı suya düşerse ne olur? Araba anahtarı sıvı teması tamiri nasıl yapılır? Araba anahtarı tamir fiyatları ne kadar?

Araba anahtarları gelişen teknoloji ile birlikte çok karmaşık teknolojik bir ürün haline geldi. İçerisindeki çipler ve uzaktan kumanda mekanizması nedeniyle yeni anahtarlar oldukça hassas bir yapıda. Bazen yanlışlıkla anahtarların üzerine sıvı dökülüyor bazen de kıyafetlerin cebinde kalarak makinede yıkanabiliyor. Peki bu durumda ne olur? Çamaşır makinesinde yıkanan araba anahtarı tamir edilir mi? Araba anahtarı suya düşerse ne olur? Araba anahtarı sıvı teması tamiri nasıl yapılır? Araba anahtarı tamir fiyatları ne kadar?

Araba anahtarları hassas dijital devrelere sahip olduğu için çamaşır makinesinde uzun süre yıkanırsa büyük zarar görebilir. Kısa süreli sıvı teması araba anahtarlarına zarar vermez ancak uzun süre sıvı içined kalması araba anahtarının elektronik ve dijital devrelerini yakabilir. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlar ne yapacaklarını araba anahtarlarını nasıl kurtaracaklarını merak ediyor.

Araba anahtarı suya girdi ne yapabilirim?

Öncelikle araba anahtarınızın pili çıkabiliyorsa hemen pilini çıkarın.

Ardından sıvıyı bir bez ve peçete ile kurulamaya çalışın.

Anahtarın içine giren sıvıyı kurutmak için saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz.

Araba anahtarınız suya düştü veye aamaşır mkinesinde yıkandı ise oto anahtarcılardan yada servisten destek alabilirsiniz.

Araba anahtarı çamaşır makinesinde yıkanırsa tamir edilir mi?

Araba nahtarı çamalır makinesine yıkanması anahtarın devrelerine zarar vereblir. Çünkü suda deterjan gibi kimyasal maddeler yer alıyor. Su ile temas eden elektrnik devreler zarar görebilir. Ancak bu anahtarın ne kadar suda kaldığına bağlı. Kısa sürede anahtarınızı makineden çıkarıp temizler ve kurutursanız bir ihtimal anahtarınız çalışabilir. Çalışmayan anahtarlar durumlarına göre ya tamir edilir ya da edilemez. Buna teknik servis yada oto nahtarcılar karar verebilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.