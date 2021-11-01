Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı? Kasım ayı ile birlikte milyonlarca öğrenci sınav haftasına girdi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise ara tatilin gelmesini dört gözle bekliyor. Konuyla ilgili MEB'den flaş bir açıklama geldi. Açıklanan takvime göre 1. dönem ara tatili 15 Kasım'da başlayacak. Öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki öğretmenler ara tatilde seminer var mı? Öğretmenler 2021 1. dönem ara tatilinde mesleki gelişim programlarına katılacak mı? Öğretmenler ara tatilde tatil yapacak mı?

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi? Öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı? Kasım ayı ile birlikte milyonlarca öğrenci sınav haftasına girdi. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler ise ara tatilin gelmesini dört gözle bekliyor. Konuyla ilgili MEB'den flaş bir açıklama geldi. Açıklanan takvime göre 1. dönem ara tatili 15 Kasım'da başlayacak. Öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki öğretmenler ara tatilde seminer var mı? Öğretmenler 2021 1. dönem ara tatilinde mesleki gelişim programlarına katılacak mı?

Yaklaşık 18 milyon öğrenciyi yakından ilgilendiren tatil tarihi bnetleşti. 2019'dan bu yana eğitim sistemimizde uygulanan ara tatil uygulamasına bu yıl da devam edilecek. Sınav haftasını geride bırakan öğrenciler şimdiden 1 haftalık ara tatin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. MEB'in yayınladığı takvbime göre ilk ara tatil tarihi belli oldu. 1 milyona yakın öğretmen de ara tatilde seminer olacak mı? diye merak ediyor.

Ara tatilde öğretmenler okula gidecek mi?

Öğrencilerin merakla beklediği konuda önemli gelişme yaşandı. MEB tarafından yayınlanan takvime göre öğrencilerin ara tatili belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. dönem ilk ara tatil 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Öğretmenler koronavirüs pandemisinde geçen sene mesleki gelişim programlarına online oalrak katılmışlardı. Bu sene öğretmenlerin ara tatilde okulda olması bekleniyor.

Öğretmen ara tatil semineri yapılacak mı?

MEB'in açıkladığı takvime göre ilk ara tatil 15 Kasım'da başlıyor. Milyonlarca öğrenci 9 gün boyunca tatil yapacak. Öğretmenler ise okulda mesleki çalışmalarına devam edecek.

2021-2022 1. dönem ara tatili kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ise ara tatil tarihleri netlik kazandı. İlk ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak. Hafta sonları ile birleşince öğrenciler 9 günlük bir tatil yapacak

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.