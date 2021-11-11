Ara tatilde karne verilecek mi? Ara tatilde öğrencilere uzaktan eğitim var mı? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkmak için sabırsızlanıyor. Öğrenciler 12 Kasım Cuma günü son ders zili ile birlikte 9 günlük ara tatiline çıkacak. Öğretmenler de bu sürede mesleki çalışmalara evden katılacak. Öğrenciler ve veliler ara tatilde kendilerine karne verilip verilmeyeceğini de merak ediyor.

Ara tatilde karne verilecek mi? Ara tatilde öğrencilere uzaktan eğitim var mı? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkmak için sabırsızlanıyor. Öğrenciler 12 Kasım Cuma günü son ders zili ile birlikte 9 günlük ara tatiline çıkacak. Öğretmenler de bu sürede mesleki çalışmalara evden katılacak. Öğrenciler ve veliler ara tatilde kendilerine karne verilip verilmeyeceğini de merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle öğrenciler eğitimlerini uzun süredir uzaktan devam ediyordu. 2021 yılında 6 Eylül'de tüm öğrenciler yüz yüze eğitime döndü. Sınflarda ders işlemenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler ilk sınavlarını da geride bıraktı ve ara tatilin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

Ara tatilde karne verilecek mi?

Ara tatilde öğrencilere karne verilmiyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde karneler 15 tatilinde ve yıl sonunda veriliyor.

Ara tatilde öğrencilere uzaktan eğitim var mı?

Öğrenciler ara tatilde ders yapmayacak. Ara tatile çıkan öğrenciler tatilin ve dinlenmenin keyfini çıkaracak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

Ara tatil kaç gün sürecek?

Birinci dönem ara tatili 12 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 21 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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