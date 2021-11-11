Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil kaç gün?

Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil kaç gün? Uzun aranın ardından yüz yüze eğitimlere 6 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler okullarda ilk sınavlarını geride bıraktı ve ara tatil gelmesini beklemeye başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 1. dönem ara tatili ile okul ve sınav stresini geride bırakacak ve tatilin keyfini yaşayacak. Ara tatile çıkacak olana öğrenciler şimdiden tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor.