Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil kaç gün?
Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil kaç gün? Uzun aranın ardından yüz yüze eğitimlere 6 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler okullarda ilk sınavlarını geride bıraktı ve ara tatil gelmesini beklemeye başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 1. dönem ara tatili ile okul ve sınav stresini geride bırakacak ve tatilin keyfini yaşayacak. Ara tatile çıkacak olana öğrenciler şimdiden tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor.
2021-11-11 11:24:12
Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil kaç gün? Uzun aranın ardından yüz yüze eğitimlere 6 Eylül'de başlamıştı. Öğrenciler okullarda ilk sınavlarını geride bıraktı ve ara tatil gelmesini beklemeye başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 1. dönem ara tatili ile okul ve sınav stresini geride bırakacak ve tatilin keyfini yaşayacak. Ara tatile çıkacak olana öğrenciler şimdiden tatilin ne zaman biteceğini merak ediyor.
Milyonlarca öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze eğitimlere başladı. Okul sıralarını dolduran öğrenciler ilk sınavlarını da geride bıraktı ve ara tatilin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor. Okul stresini atmak isteyen öğrenciler ara tatil planına şimdiden başladı ve ara tatilin toplam kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ara tatil kaç gün olacak ve ne zaman bitecek?
Ara tatil kaç gün?
Okullarda ara tatil resmi olarak 15 Kasım'da başlıyor ve 19 Kasım'da sona eriyor. Ancak hafta sonlarını birleştiği zaman tatil 12 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazartesi arasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler ara tatilde 9 gün izin yapmış olacak.
2021-2022 ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?
Ara tatil 12 Kasım Cuma günü ders bitimi ile başlayacak. Öğrencileri 22 Kasım Pazartesi okullarda yerini alacak.
15 tatili ne zaman?
Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Ara tatil nedir?
Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.
2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi
Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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