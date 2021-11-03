Ara tatil kaç gün? 2021-2022 Ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 1. sınavlarını geride bırakmak üzere. Sınav stresini üzerlerinden atmak isteyen öğrenciler ara tatilin bir an önce başlamasını dört gözle bekliyor. MEB 1. dönem ara tatilin ne zaman başlayacağını duyurdu. Öğrenciler 1. dönem ara tatilinde kaç gün tatil yapacaklarını şimdiden araştırmaya başladı. İşte MEB'in açıkladığı takvime göre ara tatil başlama ve bitiş zamanı.

Açıklama Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim döneminde birinci ara tatilin ne zaman, hangi tarihte başlaycağını duyurdu. Sınav stresi yaşayan ve öğrenciler ara tatil ile rahat bir nefes alabilecek. Ara tatilin ardından okullarına dönecek olan öğrenciler 2. sınavlarının ardından 1. dönemi bitirecek ve 15 tatiline çıkacak. Tatili özleyen öğrenciler şimdiden ara tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini merak ediyor.

2021-2022 ara tatil ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor?

MEB 2021-2022 döneminde birinci ara tatilin Kasım ayında yapılacağını duyurdu. Ara tatil 12 Kasım Cuma günü ders bitimi ile başlayacak. Öğrencileri 22 Kasım Pazartesi okullarda yerini alacak.

Ara tatil kaç gün?

Ara tatil 15 Kasım Cuma günü başlıyor ve 19 Kasım'da sona erecek. Ancak hafta sonlarını birleştiği zaman tatil 12 Kasım Cuma ve 22 Kasım Pazartesi arasında oluyor. Dolayısıyla öğrenciler ara tatilde 9 gün izin yapmış olacak.

15 tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi

Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Ara tatil nedir?

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.