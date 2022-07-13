Apranti ne demek? Apranti kime denir? Apranti nasıl olunur? At yarışları ve binicilik sporlarında sıkça duyduğumuz 'Apranti' kelimesinin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Apranti kelimesinin anlamı ve kökeni.

Apranti ne demek? Apranti kime denir? Apranti nasıl olunur? At yarışları ve binicilik sporlarında sıkça duyduğumuz "Apranti" kelimesinin anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Apranti kelimesinin anlamı ve kökeni.

Son zamanlarda "Apranti" kelimesi oldukça fazla duyulmaya başlandı. Bincilik sporları ile ilgilenen vatandaşlar duydukları "apranti" kelimesinin ne olduğunu, ne anlama geldiğini merak edip araştırıyor.

Apranti ne demek?

Apranti kelimesi anlam olarak, at yarışlarında fazla yarış kazanan jokeylere göre daha az yarış kazanan genç binicilere denmektedir. Apranti olarak adlandırılan kişiler jokeylere göre tecrübesi daha az olan kişiler olmaktadır

Apranti nasıl olunur?

Ata yarışları ile ilgilnenler apranti nasıl olunur sorusuna yanıt arıyor. Apranti olmak için günüzde eğitim veren kurumlar var. Apranti Eğitim Merkezi 1985 yılında İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda hizmete açılmıştır. 1998 yılında ünlü jokeylerimizden Merhum Ekrem Kurt'un anısını yaşatmak amacıyla, eğitim merkezinin adı Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi olarak değiştirilmiştir.

Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi teknik esaslar doğrultusunda jokeylik mesleğini icra edecek eleman yetiştiren Türkiye'deki tek kuruluştur.

Apranti eğitimi kaç sene?

Kurs, iki yıl süreli ve yatılı olup, bu süre içerisinde kursiyerlerin tüm eğitim masrafları Türkiye Jokey Kulübü tarafından karşılanmaktadır. İki yıllık eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler Apranti Lisansı almaya hak kazanmakta ve 150 yarış kazanan apranti, jokey olmaktadır.