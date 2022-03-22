DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alparslan Büyük Selçuklu 18. bölüm tek parça izle | Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler oldu?
Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor?
Antalya kıyılarında deniz suyu çekildi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Konutta KDV indirimi geliyor
Uğur Dündar aday mı oluyor? Uğur Dündar başkanlık için adaylığını açıkladı mı?
THY Tokat uçuşları açıldı mı? Tokat biletleri THY'de açıldı mı? Tokat'a uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Adnan Oktar davasında 68 tahliye kararı tartışılıyor; mağdurların avukatı konuştu
Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı nerede, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? I Baskonia – Fenerbahçe Beko CANLI
Uzman çavuşu protesto etmişlerdi; 25 kişi ifade verecek
Murat Göğebakan'ın eski eşi Selma Bekmez neden öldü? Selma Bekmez'in ölüm sebebi ve otopsi raporu
İki ayda 7 milyon dolarlık bal satıldı
Çeşme'de 700 yıllık cami ayağa kaldırılıyor
Adenovirüs nedir? Adenovirüs belirtileri nedir? I Adenovirüs'ten korunmanın yolları nelerdir?

TIMETURK / GENEL / Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor?

Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor?

Teknoloji devi Apple'ın Haritalar ve iCloud gibi önemli servisleri dün akşam saatlerinde bir çökme yaşadı. Yaşanan çökme sonrasında binlerce Apple kullanıcısı servis hizmetlerine ne olduğunu merak ediyor... Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor? İşte detaylar...

51 Dakika Önce
2022-03-22 19:36:50
Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor?

Teknoloji devi Apple'ın Haritalar ve iCloud gibi önemli servisleri dün akşam saatlerinde bir çökme yaşadı. Yaşanan çökme sonrasında binlerce Apple kullanıcısı hizmet servislerine ne olduğunu merak ediyor... Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor? İşte detaylar...

APPLE'IN SERVİSLERİ ÇÖKTÜ MÜ? APPLE ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

Apple'ın sistem durumu sayfasındaki verilere bakıldığında App Store, Apple Arcade, Apple TV+, AppleCare, Find My, iTunes Store, Haritalar ve radyo dahil olmak üzere birçok büyük hizmette çökme yaşandı. Yaşanan çökme sonra Apple yetkilileri, yaşanan aksaklığı düzeltebilmek çalışmalara başladı. Servislerin birkaçında durum düzelirken bazı uygulamalara erişim sağlanamadı.

İlk olarak kullanıcılar, Podcast'ler uygulamasının yanı sıra Apple İşletme Yönetimi ve Okul gibi hizmetlerle ilgili sorunları gözlemledi.

Apple da resmen kurumsal ve perakende sistemlerinin çöktüğü ve toparlanmaya başladığı bildirdi. Bu tarz servis çökmeleri Apple için bir ilk değil ancak şu anki kesintiler geçmişteki kadar sert de değil. Apple, 2020'nin sonlarında yeni kullanıcı selinden kaynaklanan birden fazla kesinti ile boğuşmuştu. O zaman servislerin hayata dönmesi bir hayli uzun sürmüştü. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş