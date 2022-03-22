Teknoloji devi Apple'ın Haritalar ve iCloud gibi önemli servisleri dün akşam saatlerinde bir çökme yaşadı. Yaşanan çökme sonrasında binlerce Apple kullanıcısı servis hizmetlerine ne olduğunu merak ediyor... Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor? İşte detaylar...

Teknoloji devi Apple'ın Haritalar ve iCloud gibi önemli servisleri dün akşam saatlerinde bir çökme yaşadı. Yaşanan çökme sonrasında binlerce Apple kullanıcısı hizmet servislerine ne olduğunu merak ediyor... Apple'ın tüm servisleri çöktü mü? Apple erişim sorunu mu yaşanıyor? İşte detaylar...

APPLE'IN SERVİSLERİ ÇÖKTÜ MÜ? APPLE ERİŞİM SORUNU MU YAŞANIYOR?

Apple'ın sistem durumu sayfasındaki verilere bakıldığında App Store, Apple Arcade, Apple TV+, AppleCare, Find My, iTunes Store, Haritalar ve radyo dahil olmak üzere birçok büyük hizmette çökme yaşandı. Yaşanan çökme sonra Apple yetkilileri, yaşanan aksaklığı düzeltebilmek çalışmalara başladı. Servislerin birkaçında durum düzelirken bazı uygulamalara erişim sağlanamadı.

İlk olarak kullanıcılar, Podcast'ler uygulamasının yanı sıra Apple İşletme Yönetimi ve Okul gibi hizmetlerle ilgili sorunları gözlemledi.

Apple da resmen kurumsal ve perakende sistemlerinin çöktüğü ve toparlanmaya başladığı bildirdi. Bu tarz servis çökmeleri Apple için bir ilk değil ancak şu anki kesintiler geçmişteki kadar sert de değil. Apple, 2020'nin sonlarında yeni kullanıcı selinden kaynaklanan birden fazla kesinti ile boğuşmuştu. O zaman servislerin hayata dönmesi bir hayli uzun sürmüştü. .