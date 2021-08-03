AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖL telafi sınavı ne zaman açıklanacak? 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara katılamayan öğrenciler 27 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında AÖL telafi sınavına girdi. AÖL telafi sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖL telafi sınavı ne zaman açıklanacak?

AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖL telafi sınavı ne zaman açıklanacak? 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara katılamayan öğrenciler 27 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında AÖL telafi sınavına girdi. AÖL telafi sınavına katılan öğrenciler sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. AÖL telafi sınavı ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59 saatleri arasında telafi sonavına katıdı. Binlerce AÖL öğrencisinini katıldığı telafi sınavlarının sonuçları da merakla bekleniyor. Peki AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖL telafi sınavı ne zaman açıklanacak?

AÖL telafi sınavı sonuçları açıklandı mı?

AÖL telafi sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL telafi sınavlarının bir kaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

AÖL telafi sınavı ne zaman açıklanacak?

AÖL telafi sınav sonuçlarının 4 Ağustos Çarşamba gübü açıklanabileceği tahmin eiliyor. AÖL sınav sonuçları için http://aol.meb.gov.tr/ adresi yakından takip edilmeli.

AÖL diplomaları için duyuru

10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında-2020-2 döneminde olduğu gibi- 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri" yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.

Halk Eğitimi Merkezleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 28.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 2020-3 Döneminde Mezun Olanların Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" doğrultusunda yapacaklardır.

81 İl Valiliğine gönderilen 17.11.2020 tarih ve 16834524 sayılı resmi yazıyla; Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı diploma ihtiyaçlarını örgün eğitim kurumları için diploma ihtiyaçlarının bildirildiği tarihlerde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildireceklerdir. Bu nedenle, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin bundan sonraki matbu diploma taleplerini, sadece İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmesi gerekmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun öğrencilerin diploma ile ilgili tüm iş ve işlemlerini, ortaöğretim kurumlarının ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştireceklerdir.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimize ait diploma evraklarının mevzuat çerçevesinde muhafaza edilmesinde birinci derecede sorumludurlar.

2020-3 döneminde de "Diploma Basımı" sırasında sehven yapılacak "Sisteme Kaydet" işlemleri veya yazıcıdan kaynaklı yanlış diploma basımları için "AÖL Bilgi İşlem Sistemi Mezuniyet İşlemleri" menüsü altında "Diploma İptal" menüsü kullanılacaktır. ("Diploma İptal" butonuna basıldığında kurum bilgileri otomatik gelecektir. "Listele" denildiği zaman ilgili kurumca sisteme kaydedilmiş bütün mezun öğrencilerin listesi, diploma numarasına göre gelecektir. Buradan diploma (belge) iptalini yapmak istediğiniz öğrenciyi bularak öğrencinin önündeki çarpı (X) işaretine basarsanız, öğrenci tekrardan diploma defterine düşecektir.)

2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimize diplomalarını teslim ederken;

1- Öğrenci tarafından diploma defterine imza atılması,

2- Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemindeki "Diploma Takip" kısmına; "Diploma Öğrenci Tarafından Alındı" ibaresinin, diplomayı teslim eden görevli tarafından kaydedilmesi gerekmektedir.

Aynı ilçede birden fazla Halk Eğitimi Merkezi olan ilçelerde, diploma basacak olan Halk Eğitimi Merkezleri yönerge metninin altında liste halinde belirtilmiştir.

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.