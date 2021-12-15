Açık Öğretim Lisesinde eğitimlerine devam eden öğrenciler sınavlarını 10 Aralık'ta tamamladı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarına ilişkin detaylar...

Ülkemizde açıköğertim sisteminde eğitim hayatlarına devam eden milyonlarca öğrenci bulunuyor. Açıköğetim Lisesi ile de eğitimlerini sürdüren öğrenciler 10 Aralık'ta sınavlarını tamamladı. Sınav sonuçlarını meark eden öğrenciler AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? sorularını sık sık sormaya başladı.

AÖL 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sonuçları açıklanınca http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilir.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Yapılan yazılı açıklamada, sınavların 4 Aralık 2021 tarihi saat 09:30'dan - 10 Aralık 2021 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz sınav dönemleri baz alındığında, AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması üzerinden de sorgulanabilir

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. Öğrenciler Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilecekler. Mobil Uygulama ile öğrenciler;

Kendilerine gelen mesajları takip edebilecek,

Dönem Bilgilerini görebilecek,

Ders ve Kredi Bilgilerini öğrenebilecek,

Ders Seçim İşlemlerini yapabilecek,

Ders Kitaplarını indirebilecek,

Sınav Giriş Yeri ve Sonuçlarını öğrenebileceklerdir.

Bildirim özelligi ile sınav tarihlerini ögrenebilecek,

İş takvimini öğrenebileceklerdir.

Açık Öğretim Lisesi nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüylü birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır. Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.