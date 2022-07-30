AÖL sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Lise AÖL sınavları sona erdi. Açık Lise sınavları 20-29 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında online olarak gerçekleştirildi. Her ders için ayrı ayrı 4 çoktan seçmeli ve 20 soruluk testler şeklinde düzenlenen sınavda adaylara her bir dersi denemeleri için 25 dakika süre verildi. Sınavların tamamlanmasının ardından binlerce açık lise öğrencisi AÖL sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, 2022 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları bugün açıklanacak mı? AÖL puanı nasıl hesaplanır?

Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 20-29 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında online olarak gerçekleştirilmiştir. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrencilerin katıldığı sınavların ardından sonuç tarihi gündeme geldi. Adaylar, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte online olarak araştırmalarına devam ediyor. Peki, Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ve AÖL 3. dönem sınavları bugün açıklanacak mı? AÖL puanı nasıl hesaplanır?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihinde başlamış ve 29 Temmuz 2022 tarihinde sona ermiştir. Söz konusu sınavlar online olarak gerçekleştirilmiştir.

2022 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Geçmiş sınav dönemlerine göre AÖL sonuçlarının birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarını öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenecekler. Sonuçlar https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.