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TIMETURK / GENEL / AÖL mezuniyeti için kaç dönem gerekiyor? 18 yaşından büyük AÖL öğrencileri 2 yılda mezun olacak mı?

AÖL mezuniyeti için kaç dönem gerekiyor? 18 yaşından büyük AÖL öğrencileri 2 yılda mezun olacak mı?

AÖL mezuniyeti için kaç dönem gerekiyor? 18 yaşından büyük AÖL öğrencileri 2 yılda mezun olacak mı?18 yaşından büyük AÖL öğrencileri erken mezun olabilecek mi? Binlerce Açıköğretim Lise öğrencisini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartı kaldırıldı.

51 Dakika Önce
2021-11-11 14:43:19
AÖL mezuniyeti için kaç dönem gerekiyor? 18 yaşından büyük AÖL öğrencileri 2 yılda mezun olacak mı?

AÖL mezuniyeti için kaç dönem gerekiyor? 18 yaşından büyük AÖL öğrencileri 2 yılda mezun olacak mı?18 yaşından büyük AÖL öğrencileri erken mezun olabilecek mi? Binlerce Açıköğretim Lise öğrencisini ilgilendiren önemli bir karar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartı kaldırıldı.

AÖL mezuniyeti için kaç dönem gerekiyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarına ilişkin yazı illere gönderildi. Yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının sınavlarının aralıkta yapılması planlanıyor. Açık öğretim liselerinin aralık ayında yapılacak sınavlarına girecek 18 yaş ve üstü öğrencilerin mezuniyeti için gerekli 8 dönem şartını kaldırdı. Bu öğrenciler için bundan sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde mezuniyet şartı, 5 dönem olarak uygulanacak. Bu kapsamda, açık öğretim liselerinde mezuniyet için gereken diğer şartları tamamlayan 18 yaş altı öğrencilerin, akranları ile aynı sürede mezun olabilmeleri amacıyla daha önceden uygulanan mezuniyet için gereken 8 dönem şartının aranmasına devam edilecek.

18 yaşından büyük AÖL öğrencileri 2 yılda mezun olacak mı?

Bakanlığın yetişkin eğitimleri için ciddi yatırımlar yaptığına işaret eden Özer, şu açıklamada bulundu: "18 yaş ve üstü açık öğretim okulları öğrencilerinin yarım kalan eğitimlerini tamamlayarak bir üst öğrenime devam edebilmeleri ve istihdama daha kısa sürede katılabilmelere imkan sağlamak için yeni bir düzenleme yaptık. Açık lise öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indiriyoruz. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencilerimiz, 2 yılda okullarını bitirebilecek."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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