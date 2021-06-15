AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi?

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihi araştırıyor. AÖL 3. dönem kaydını yaptırmayı unutanlar AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi sorusunu soruyor. AÖL 3. dönem sınavlarına girmek için adayların öncelikle kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. 3. dönem kaydını yapamayanlar AÖL sınavına giremeyecek. Peki AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi? AÖL 3. dönem kayıt yenileme bitti mi? AÖL 3. dönem sınavı ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıtları 17 Mayıs'ta başlayıp 11 Haziran'da son buldu. Ancak mazeretli kayıt ile öğrenciler 18 Haziran'da kayıtlarını tamamlayabilirler.

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak? Binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi AÖL 3. dönem sınavlarının yapılacağı tarihi araştırıyor. AÖL 3. dönem kaydını yaptırmayı unutanlar AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi sorusunu soruyor. AÖL 3. dönem sınavlarına girmek için adayların öncelikle kayıtlarını tamamlamaları gerekiyor. 3. dönem kaydını yapamayanlar AÖL sınavına giremeyecek. Peki AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi? AÖL 3. dönem kayıt yenileme bitti mi? AÖL 3. dönem sınavı ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem kayıtları 17 Mayıs'ta başlayıp 11 Haziran'da son buldu. Ancak mazeretli kayıt ile öğrenciler 18 Haziran'da kayıtlarını tamamlayabilirler.

AÖL (Açıköğretim Lisesi) öğrencileri 1. ve 2. dönem sınavlarını geride bıraktı. Öğrencilerin önünde şimdi de AÖL 3. dönem sınavı bulunuyor. AÖL 3. dönem sınavına girebilmek kayıt yenileme yapmak gerekiyor. AÖL kayıt yenilemeyi unutanlar AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi? sorusunu soryor. AÖL 3. dönem kayıt yenileme hangi tarihlerde yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Türkiye genelined binlerce lise öğrencisinin katılacağı AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavları 2021 ylında 3 Temmuz ile 7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem kayıtları bitti mi?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs ile 11 Haziran tarihleri arasında yapılacağı açıklanmıştı. Bu süre içinde kaydını tamamlayamayanlar 18 Haziran'da yapılacak mazeretli kayıt işlemleri ile kayıtlarını tamamlayabilirler. 18 Haziran'a kadar mazeretli kayıt işlemleri yapılabilir.

Açıklamada şöyle denildi: Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.

AÖL 3. dönem online sınav mı olacak?

AÖL sınavları bu dönem de önceki sınavlarda olduğu gibi online olarak düzenlenecek.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemi için kayıt yenileme ücreti ödendikten sonra AÖL internet sitesi üzerinden başvuru işlemi gerçekleştirilir.

AÖL 3. dönem sınavına kimler girebilir

17 yaşını doldurmuş açık liseliler AÖL 3.dönem kayıt yenileme yaptırarak AÖL 3. dönem sınavlarına girebilecekler.

Milyonlarca öğrenci Açıköğretimde okuyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2016-2017 öğretim yılı verilerine göre açıköğretim ortaokullarında 198 bin 869 öğrenci var. Açık liselerde ise 797 bin 920'si aktif, 337 bin 486'sı kaydını donduran olmak üzere toplam 1 milyon 135 bin 406 öğrenci bulunuyor. Açıköğretim ortaokul ve lise öğrencilerinin toplamı 1 milyon 334 bin 275'e ulaşırken üniversitelerde açıköğretim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı 3,3 milyonu aştı. Bu durumda öğrencilerin 5'te 1'i örgün öğretimin dışında yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.