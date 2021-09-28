AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL (Açık öğretim Lisesi) 2021-2022 ilk sınav ne zaman hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlar devam ediyor. Eğitimlerine AÖL'de devam etmek isteyen öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 03 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlamak zorunda. Liselerde yüz yüze eğitimlerin başlamasının üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen henüz kayıtlarını tamamlamış olan AÖL (Açık Öğretim Lisesi) öğrencileri AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman başlayacak?

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman? AÖL (Açık öğretim Lisesi) 2021-2022 ilk sınav ne zaman hangi tarihte? Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlar devam ediyor. Eğitimlerine AÖL'de devam etmek isteyen öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 03 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlamak zorunda. Liselerde yüz yüze eğitimlerin başlamasının üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen henüz kayıtlarını tamamlamış olan AÖL (Açık Öğretim Lisesi) öğrencileri AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Açık öğretim lisesi sınavları ne zaman başlayacak?

AÖL 1. dönem sınavı ne zaman?

AÖL kayıt yenileme işlemleri henüz devam ediyor. AÖL 1. dönem sınavları kayıt yemileme döneminin sona ermesinden sonra netlik kazanacak. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Aralık 2021 Çarşamba sistem üzerinden yayımlanacak.

AÖL (Açık öğretim Lisesi) 2021-2022 ilk sınav ne zaman hangi tarihte?

AÖL (Açık öğretim Lisesi) 1. dönem sınavlarının ne zaman hangi tarihte yapılacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene yapılan sınavlara ilişkin eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu açıklamayı yapmıştı: "Açık Öğretim Okulları 1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de, 2. dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.” Bu sene de benzer tarih aralığında AÖL sınavlarının yapılması bekleniyor.

AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖL kayıt yenileme işlemleri 6 Eylül - 3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncellemesinin Açılması 8 Eylül 2021 Çarşamba

Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncellemesinin Kapatılması 10 Ekim 2021 Pazar

AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖL ilk kayıt sınav ücreti 2021 yılında, bir dönem için 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak yatırılacak. https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.