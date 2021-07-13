AÖF yaz okulu uzaktan mı olacak? Üniversite yaz okulları online mi oldu? Anadolu Üniversitesi yapılacak yaz okulu eğitimlerinin yüz yüze olacağını açıklamıştı. Binlerce öğrenci de bu karara tepki göstermiş seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışmıştı. YÖK'ten gelen açıklama binlerce üniversite öğrencisini sevindirdi. YÖK açıklamasında yaz okulu eğitimlerinin bu yaz döneminde uzaktan yapılacağını belirtti. Binlerce AÖF öğrencisi açıklamadan sonra yaz okulu uzaktan mı online mi yapılacak diye araştırmaya başladı. Peki üniversite yaz okulları uzaktan mı oldu?

AÖF yaz okulu uzaktan mı olacak? Üniversite yaz okulları online mi oldu? Anadolu Üniversitesi yapılacak yaz okulu eğitimlerinin yüz yüze olacağını açıklamıştı. Binlerce öğrenci de bu karara tepki göstermiş seslerini sosyal medyada duyurmaya çalışmıştı. YÖK'ten gelen açıklama binlerce üniversite öğrencisini sevindirdi. YÖK açıklamasında yaz okulu eğitimlerinin bu yaz döneminde uzaktan yapılacağını belirtti. Binlerce AÖF öğrencisi açıklamadan sonra yaz okulu uzaktan mı online mi yapılacak diye araştırmaya başladı. Peki üniversite yaz okulları uzaktan mı oldu?

Yaz okullarının uzaktan olmasını isteyen binlerce öğrenciyi sevindiren açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi için yaptığı duyuruda yaz okulu eğitimlerinin yüz yüze yapılacağını açıklamıştı. Açıklamadan sonra binlerce kişi karar tepki göstermiş yaz okullarının uzaktan online olmasını talep etmişti. Öğrencileri sevindirecek haber YÖK'ten geldi.

AÖF yaz okulu uzaktan mı olacak?

Ancak üniversitelerin yaz öğretimi akademik takvimini belirlemesi ve bazı üniversitelerin de yaz öğretimi eğitimlerini başlatması üzerine bugün toplanan Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan yeni karar, üniversitelere yazı ile bildirildi. YÖK'ün "Yaz Öğretimi Eğitimleri" konulu yazısına göre, üniversitelerdeki yaz okullarında uzaktan öğretim yapılamayacağına yönelik daha önceden alınan karar "bu seneye mahsus olmak üzere" uygulanmayacak. Karar, 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda, üniversitelerde bu yaz döneminde yaz okullarında uzaktan öğretim yapılabilecek.

Üniversite yaz okulları online mi oldu?

YÖK tarafından önceki açıklaması üzerine şu açıklamayı yaptı: “13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür.”

Yaz okulu nedir?

Yaz okulu, genellikle özerk yapıya sahip üniversitelerin kendi oluşturduğu her yıl sadece 1 yıllık değişiklik adı altında TBMM tarafından da onaylanıp Resmî Gazete'de yayınlandığı tarih itibarıyla geçerlilik kazanan bir uygulama olup öncelikli amacı ders notları okul için yetersiz öğrencilerin derslerini tamamlayabilmeleri için kısaltılmış ve yoğunlaştırılmış özet ders işlemeli sınav dönemidir.

Dolaylı olarak okulların döner sermayeleri bu işten kârlı çıkmaktadırlar. Ayrıca tüm yıl boyunca okula gelmeyen ve derslere girmeyen öğrenciler bile bu şekilde giremedikleri dönemleri düzenli derslere giren öğrenciler gibi aynı zamanda bitirebilmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.