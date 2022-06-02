AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Bütünleme sınavı var mı?

AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı yapılmamaktadır. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak? AÖF yaz okulu sınav tarihleri...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar yarıyılı final sınav sonuçları açıklandı.

AÖF Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçları

Öğrenciler 2021-2022 Bahar Yarıyılı Final Sınavı sonuçlarına itirazlarını 3 Haziran 17.30'a kadar Öğrenci Otomasyonu'ndan yapabilecekler.

AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren bütünleme sınavı uygulanmamaktadır.

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman?

2021-2022 Akademik Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri ​​arasında yapılacaktır.

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?

Yaz Okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF yaz okulu sınavı kaç sorudan oluşuyor?

Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.