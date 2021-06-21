AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak? AÖF yaz okulu sınavı internetten mi yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak? AÖF yaz okulu internetten uzaktan mı yapılacak? Binlerce AÖF'li öğrencinin merakla beklediği yaz okulu kayıtları için süreç başladı. 2020-2021 AÖF Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında başlayacağı açıklandı. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama hızındaki artış nedeniyle eğitimler yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. AÖF öğrencileri de AÖF yaz okulu sınavlarının uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını araştırıyor. AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okuluna kimler katılabilir? AÖF yaz okulu sınavı internetten mi yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak? AÖF yaz okulu internetten uzaktan mı yapılacak? Binlerce AÖF'li öğrencinin merakla beklediği yaz okulu kayıtları için süreç başladı. 2020-2021 AÖF Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında başlayacağı açıklandı. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan düşüş ve aşılama hızındaki artış nedeniyle eğitimler yüz yüze yapılmaya başlanmıştı. AÖF öğrencileri de AÖF yaz okulu sınavlarının uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını araştırıyor. AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak? AÖF yaz okuluna kimler katılabilir? AÖF yaz okulu sınavı internetten mi yapılacak?

Bir milyondan fazla öğrenci AÖF sistemi ile eğitimlerine devam ediyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle sınavlar ve bazı zorunlu dersler online olarak yapılmıştı. AÖF yaz okulu kayıt döneminin 5-9 Temmuz arasında yapılacağı açıklandı. Tarihlerin açıklanması ile birlikte binlerce AÖF'li yaz okulunun yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağını araştırmaya başladı. Peki AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak? AÖF yaz okulu sınavı internetten uzaktan mı yapılacak? AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze mi yapılacak?

AÖF yaz okulu sınavı online mi olacak?

AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. "2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu Kayıt ve Sınav Tarihleri" başlığı ile yayımlanan duyuruda yaz okulunun nasıl yapılacağına da yanıt verildi. İşte Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklama: Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt ve sınav tarihlerinde güncelleme yapılmıştır. Buna göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtlarının 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Binlerce kişi sosyal medyada karara tepki gösterdi

AÖF yaz okulu sınavlarının yüz yüze olacağının açıklanmasından sonra binlerce AÖF'li sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. #aöfyazokuluonlineolsun etiketi ile binlerce kişi sesleribi duyurmaya çalıştı. AÖF'liler sınavların uzaktan online olarak yapılmasını talep etti. İşte o mesajlardan bazıları;

* "Kronik hastaligi olan engelliyim Meğer virüsten korkanlar sadece biz mişiz geri kalan kimsenin umrunda bile değil ben nefes almak istiyorum ! kalabalık ortama girmek istemiyorum."

* "Yaz Okulu daha önce belirtilen tarihlerde ve online olarak yapılsın. Hiç bir uygulama ve karar insan sağlığından önemli değildir."

* "Örgün eğitimler online iken aöf öğrencileri neden yüz yüze yapılıp erteleniyor? Biz öğrenci değilmiyiz!"

* "Bütün okulların yaz okulu sınavları online olurken biz AÖF öğrencileri neden yüz yüze giriyor sınavlara bu adaletsizlik binlerce kronik hasta var salgın tamamen ortadan kalkmadan daima risk demektir 4.dalga ?"

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor

AÖF yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyenler AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. AÖF Yaz Okulu kayıtları 5-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular 5 Temmuz'da başlayacak.

AÖF yaz okulu sınavları yüz yüze mi olacak?

Yaz Okulu Sınavının da 4 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Yaz Okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?

Yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

Yaz okuluna kimler girebilir?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

3- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

4- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00'ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

Yaz okulunda hangi dersler açılacaktır

Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.