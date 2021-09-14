AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin girdiği yaz okulu sınav sonuçları için süre daralıyor. AÖF yaz okulu sınavına giren binlerce kişi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. AÖF tarafından yüz yüze olacak şekilde düzenlenen yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021'de tamamlandı. Aradan geçen 10 günde adaylar sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. İşte Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tahmini tarih...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları sorgula | Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencilerinin girdiği yaz okulu sınav sonuçları için süre daralıyor. AÖF yaz okulu sınavına giren binlerce kişi AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. AÖF tarafından yüz yüze olacak şekilde düzenlenen yaz okulu sınavı 4 Eylül 2021'de tamamlandı. Aradan geçen 10 günde adaylar sonuçların açıklanmasını dört gözle bekliyor. İşte Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tahmini tarih...

Binlerce AFÖ öğrencisi kalan derslerini verebilmek için ve mezun olabilmek için yaz okulu sınavına girdi. AÖF yaz okulu sınavına giren adaylar sonuçların bir an önce açıklanmasını bekliyor. İşte AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin görüşler...

AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖF yaz okulu sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki bir kaç gün içinde ilan edilmnesi bekleniyor.

AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Yaz Okulu Sınav Sorularına itirazlar 8 Eylül Çarşamba gününe kadar "Öğrenci Otomasyonu" üzerinde yer alan sınav sekmesinden yapıldı. 7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde duyurulması bekleniyor. AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz içeriğimizi güncelleyeceğiz...

AÖF yaz okulu sınavına kaç kişi katıldı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavı 4 Eylül 2021'de tamamlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Yaz Okulu Sınavları 4 Eylül Cumartesi günü Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Tek oturumdan oluşan sınava 357.356 öğrenci katıldı.

2021 AÖF yaz okulundan hangi notla geçilir?

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. FF notu olmayan öğrenciler başarılı kabul edilir ve AÖF'ten mezun olabilir.

Yaz okulu nedir?

Yaz okulu, genellikle özerk yapıya sahip üniversitelerin kendi oluşturduğu her yıl sadece 1 yıllık değişiklik adı altında TBMM tarafından da onaylanıp Resmî Gazete'de yayınlandığı tarih itibarıyla geçerlilik kazanan bir uygulama olup öncelikli amacı ders notları okul için yetersiz öğrencilerin derslerini tamamlayabilmeleri için kısaltılmış ve yoğunlaştırılmış özet ders işlemeli sınav dönemidir.

Dolaylı olarak okulların döner sermayeleri bu işten kârlı çıkmaktadırlar. Ayrıca tüm yıl boyunca okula gelmeyen ve derslere girmeyen öğrenciler bile bu şekilde giremedikleri dönemleri düzenli derslere giren öğrenciler gibi aynı zamanda bitirebilmektedirler.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.