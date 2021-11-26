AÖF sınavında emanetçiler açık mı? AÖF emanet ücreti ne kadar? AÖF sınavında telefon emanet edilir mi? AÖF güz dönemi sınavları başlamak üzere. Yüz binlerce öğrenci ülkenin her ilinde sınava girmek için sabah erken saatlerde yola koyulacak. AÖF sınavlarında bilindiği üzere telefon ve dijital eşyaların sokulması yasak. Ancak zorunlu olarak yanlarında telefon getirmek zorunda olanlar AÖF sınavında emanet alınır mı? sorusuna yanıt arıyor.

AÖF sınavında emanetçiler açık mı? AÖF sınavında telefon emanet edilir mi? AÖF güz dönemi sınavları başlamak üzere. Yüz binlerce öğrenci ülkenin her ilinde sınava girmek için sabah erken saatlerde yola koyulacak. AÖF sınavlarında bilindiği üzere telefon ve dijital eşyaların sokulması yasak. Ancak zorunlu olarak yanlarında telefon getirmek zorunda olanlar AÖF sınavında emanet alınır mı? sorusuna yanıt arıyor.

Yüz binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi güz vize sınavında ter dökecek. Yüz binlerce kişinin katılacağı sınavlar ülkemizde binlerce sınav merkezinde yapılacak. Sınavlara sayılı saatler kala öğrenciler yanlarında getirecekleri, telefoın, cüzdan, çanta ve elektronnk eşyaları nereye bırakacaklarını kara kara düşünmeye başladı. Peki AÖF sınavlarında emanetçiler açık mı? AÖF sınavında emanetçiler telefon, çanta, anahtar alır mı?

AÖF sınavında emanetçiler açık mı?

AÖF sınavları Türkiye'nin 81 ilinde okul binalarında gerçekleşiyor. Her sınavda olduğu gibi AÖF sınavlarında da sınava girişte yasaklı olan eşyalar bulunuyor. Bunların başında telefonlar, tabletler ve elktronik cihalar yer alıyor. Zorunlu olarak yanlarında telefon getiren öğrenciler bunları emanetçilere verip veremeyeceğini araştırıyor. Bazı okul binalarında emanetçiler oluyor bazılarında ise olmuyor. Okul binası dışında olan emanetçilere isee güvenip güvenmemek kafa karıştıran bir diğer konu.

AÖF emanet ücreti ne kadar?

AÖF emanetçileri her parça başına 10 liraya kadar ücret talep edebiliyorlar. Sınavlarda açık olan emanetçiler emanetin türüne göre de ücret belirleyebiliyor.

AÖF sınavında telefon emanet edilir mi?

AÖF sınavlarında bazı olullarda emanet alımı yapılıyor. Bu emanetçilere telefon, anahtar, çanta emaneti yapılıyor.

Ehliyetle AÖF sınavına girilir mi?

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi; fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

ÖSY sınavlarında emanetçi yoktur

ÖSYM sınavlarında solon binlarında yani okullarda emanetçi olmayacak. Ancak sınava girilen bölgelerde emanetçiler olabilir. Ancak ematçilere güvenilip güvenilmeyeceği de bir kez daha düşünülmesi gereken bir konu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.