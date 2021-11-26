AÖF sınavı için en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? AÖF sınavında saat kaçtan sonra içeri alınmıyor? 2021-2022 dönemi AÖF vize sınavları tüm Türkiye'de yüzlerce okulda yapılacak. Sınav 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava girmeye hazırlanan AÖF öğrencileri sınav saatlerini araştırıyor.

AÖF sınavı için en geç kaçta okulda olmak gerekiyor? AÖF sınavında saat kaçtan sonra içeri alınmıyor? 2021-2022 dönemi AÖF vize sınavları tüm Türkiye'de yüzlerce okulda yapılacak. Sınav 27 Kasım Cumartesi ve 28 Kasım Pazar günü yapılacak. Sınava girmeye hazırlanan AÖF öğrencileri sınav saatlerini araştırıyor.

AÖF sınavı, güz döneminde; cumartesi ve pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarıyılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarıyılların sınavları olarak yapılmaktadır.

AÖF sınavı için en geç kaçta okulda olmak gerekiyor?

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

AÖF sınavları cumartesi ve pazar günleri 4 oturum halinde yapılıyor. Sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra oturumları ise 14.00'te başlar. Sınavdan en az bir saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunmanız gerekmektedir.

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınav tamamlansa bile salondan çıkılamaz. Herhangi bir nedenle salondan çıkılması halinde, sınava devam edilmesine izin verilmez.

AÖF büroları açık mı?

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.