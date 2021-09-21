AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankadan yatırılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı yüz binlerce öğrenci güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için kolları sıvadı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile üniversite kayıt işlemleri tamamladı. Ancak AÖF kayıt yenileme işlemleri henüz yeni başlıyor. 2021 yılı AÖF kayıt yenileme işlemleri için kayıt yenileme ücreti ödenmesi gerekiyor. Peki AÖF güz dönemi kayıt yenileme harcı ne kadar?

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ücreti ne kadar? AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankadan yatırılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıtlı yüz binlerce öğrenci güz dönemi kayıt yenileme işlemleri için kolları sıvadı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile üniversite kayıt işlemleri tamamladı. Ancak AÖF kayıt yenileme işlemleri henüz yeni başlıyor. 2021 yılı AÖF kayıt yenileme işlemleri için kayıt yenileme ücreti ödenmesi gerekiyor. Peki AÖF güz dönemi kayıt yenileme harcı ne kadar?

AÖF kayıt yenileme işlemlerinin nasıl ve nereden yapılacağı konusu bir çok kişinin kafasında soru işaretlerine neden oluyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri bir kaç dakikada tamamlanabiliyor. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şunlar;

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF kayıt yenileme için şunları yapmanı gerekiyor;

Ders seçimi yap.

Dönem ücretini öde.

Otomasyondan kaydını kontrol et.

Ders kitapların eKampüs'te.

Adaylar üniversite kayıt yenileme işlemlerinin sorunsuz yapıldığından emin olmalı kayıtları ile ilgili belgelerin çıktısını almalıdır. Dönem ücretini belirtilen süre içerisinde ödemeyenler kayıt haklarını kaybeder.

AÖF kayıt yenileme sayfası için tıklayın

2021 AÖF güz dönemi kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF güz dönemi kayıt yenileme ücretlerine zam gelip gelmediğni bir çok öğrenci mereak ediyor. Peki 2021 yılı AÖF güz dönemi kayıt yenileme ücreti (harç) ne kadar? Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit ₺320,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit ₺495,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺350,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺110,00 ilave edilecektir.

Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺150,00 ilave edilecektir.

AÖF kayıt yenileme ücreti hangi bankadan yatırılır?

AÖF kayıt yenileme ücretleri Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından ödenebilir.

AÖF güz dönemi kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül'de başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme ders seçimi nasıl yapılır?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Kayıt yenileme tutarı ödendikten sonra kayıt yenileme tarihleri içinde dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla seçilen ders silinip yerine başka bir ders seçilebilir veya

yeni ders eklenebilir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.