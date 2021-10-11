Binlerce öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri güz dönemi kayıt yenileme işlemlerine başladı. AÖF'de eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar kayıt yenileme ile öğrenciliklerinin aktifliğini devam ettirecek. AÖF Güz kayıt yenileme işlemlerine henüz başlamamış olan öğrenciler de AÖF Güz dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyor. AÖF kayıt yenilemede süre daralıyor. Öğrenciler ellerini çabuk tutmalı.

Binlerce öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri güz dönemi kayıt yenileme işlemlerine başladı. AÖF'de eğitimlerine devam etmek isteyen adaylar kayıt yenileme ile öğrenciliklerinin aktifliğini devam ettirecek. AÖF Güz kayıt yenileme işlemlerine henüz başlamamış olan öğrenciler de AÖF Güz dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyor. AÖF kayıt yenilemede süre daralıyor. Öğrenciler ellerini çabuk tutmalı.

Anadolu Üniversitesinde 2021-2022 öğretim yılı güz yarıyılı kayıt işlemleri Senato'nun 29.06.2021 tarih ve 16/6 sayılı kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi” kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu Yönergeye göre Anadolu Üniversitesine kayıt yaptıran tüm öğrencilere, danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı ataması yapılmaktadır. Akademik danışman öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar başta akademik konular olmak üzere öğrencilere gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadır. AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemlerine henüz başlamamış adaylar da AÖF Güz dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyor.

AÖF Güz dönemi kayıt yenileme son gün ne zaman?

AÖF'de kayıt yenileme işlemleri son gün 8Ekim olarak açıklanmıştı. Ancak kkayıt yenilemede yaşanan yoğunluk nedeniyle Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi AÖF kayıt yenileme süresi uzatıldı. Henüz AÖG güz dönemi kayıt yenileme işlemlerini yapmamış olan öürencileri 2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemlerini 17 Ekim'e kadar yapabilir.

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AÖF güz kayıt yenileme işlemleri 17 Ekim saat 22:00'de sona erecek. AÖF kayıt yenileme yapmak isteyen öğrenciler ellerini çabuk tutmalı.

AÖF Güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır?

2021-2022 Güz dönemiişlemleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr bağlantısından yapılacaktır.

“Örgün Öğrenci Sistemi (ANASİS https://anasis.anadolu.edu.tr)” girerek yatırması gereken katkı payını/öğrenim ücretini öğrenebilecek ve belirtilen tutarı Ziraat Bankası aracılığıyla yatıracaktır. Ücretini yatırmayan öğrenci kayıt yenileme sistemine giriş yapamayacaktır. Herhangi bir sebeple ücret ödemeyecek öğrenciler (normal öğrenim süresi içindeki I. öğretim ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri, diğer geçerli sebeplerden dolayı ücret yatırmayacak olan öğrenciler vb.) bankaya para yatırmadan sisteme girebileceklerdir.

Öğrenci; şifresiyle ANASİS'e girecek ve almak istediği dersleri seçecektir

Öğrenci; “Kayıt Onayı Ver” butonuna basıp kayıt onayını verdikten sonra ders seçim işlemlerine devam edebilecektir. “Kayıt Onayı Ver” butonu; öğrencinin ilgili dönemdeki kayıt onayını almasını sağlayacak ve kayıt onayını aldıktan sonra bu buton gösterilmeyecektir.

“Ekle/Sil Haftası” içinde; öğrenci seçmiş olduğu derslerde değişiklik yapmak isterse, akademik danışmanına bildirecektir. Akademik danışmanı gerekli görürse akademik danışman ve öğrenci onaylarını kaldırarak, öğrenciyi 2. maddeye yönlendirecektir.

“Ekle/Sil Haftası” sonuna kadar tüm öğrenciler, ders seçim işlemini tamamlamak ve kayıtlarını akademik danışmanlarına onaylatmak zorundadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.