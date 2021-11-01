Antidepresan ilaçlar bağımlılık mı yapıyor?

Ülkemizde her on kişiden biri psikolojik sorunlar yüzünden bir uzmana başvuruyor ve doktor önerirse antidepresan ilaçlar kullanıyor. Fakat insanlar bağımlılık yapacağı korkusuyla antidepresan ilaçlardan uzak durabiliyor. Detaylar haberimizde...



İnsanlar psikolojik sorunlar yaşadığında bir uzmana başvurup yardım alıyor. Doktor önerirse psikolojik tedaviye antidepresan ilaçlar da eşlik ediyor.

Antitepdasan ilaç nedir?

Antidepresan ilaçların insanlardaki etkisi 1970'li yıllarda keşfedilmiştir. Antideprasan ilaçlar, beyindeki hormonları (nörotransmitter) değiştirmek için kullanılır. Dışardan verilen bu hormanlar doğrudan kan aracılığıyla beyine geçmez. Bu ilaçlar beyinde azalan ya da değişen hormonları, normal seviyesine düşürür veya yükseltir.

Antidepresan ilaçlar neden kullanılır?

Antidepresan ilaçlar, beyinde sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan ‘nörotransmitter' olarak adlandırılan maddelerin dengesini değiştirmek için kullanılır. Antidepresan ilaçlar sayesinde bozulmuş denge değiştirilir, beyinin yeniden normal bir şekilde çalışmasını sağlanır.

Antidepresan ilaçlarla hangi hastalıklar tedavi edilir?

Antidepresan ilaçlar, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, anksiyete bozuklukları, zihinsel ve bedensel belirtisi olan ve ciddi psikolojik problemlere neden olan birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Kaygı bozukluğu olan hastalar üzerinde de etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir.

Antidepresan ilaçlar bağımlılık yapar mı?

Antidepresan ilaçların bağımlılık yapıcı özelliği yoktur. Özellikle seçici seratonin geri alım inhibitörleri grubundaki antidepresan ilaçlar bağımlılık yapmaz. Fakat ilaç doktorla görüşülmeden hastanın kendi isteğine göre bırakılır veya doz atlanırsa 'çekilme semptomları' oluştuğuna dair araştırma sonuçları bulunmaktadır. Antidepresan grubundaki ilaçlar bırakılırken mutlaka uzman hekimin onayıyla ve onun tavsiye ettiği şekilde bırakılmalıdır.

Antidepresan ilaçların uzun süre kullanımı vücuda zarar verir mi?

Antidepresan ilaçlarla ilgili yapılan araştırmalarda uzun süreli kullanımında vücutta kalıcı bir zarar verdiği tespit edilmemiştir.

Antidepresan ilaç kullanımı için herhangi bir yaş sınırı var mı?

Antidepresan ilaçlar belli bir yaş aralığındaki çocuklarda da kullanılabilir. Çocuk yaş grubunda çalışma izni alan ilaçlar 6 yaştan itibaren kullanılabilir.

Antidepresan ilaçlar uyku yapar mı?

Antidepresan ilaçlar içinde uyku haline sebep olan ilaç grubu bulunmaz. Özellikle depresyon söz konusu olduğunda uykusuzluk daha büyük problemlere sebep olacağı için uykuya neden olan antidepresan ilaçlar verilir. Fakat hastanın durumuna göre uykuya sebep olmayan antidepresan ilaçlar da verilebilir. Hatta uyku yapmayan bazı antidepresan ilaçlar kişiyi daha zinde ve hareketli yapabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.