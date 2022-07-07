Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv maçı canlı yayın var mı? Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv Televizyondan yayınlanacak mı? Canlı İzle

Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv maçı canlı yayın var mı? Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv Televizyondan yayınlanacak mı? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Süper Lig'de geçen sezonu 59 puanla 7. sırada tamamlayan Antalyaspor yeni dönemin hazırlıkları için kolları sıvadı. 2022-2023 sezonuna iddialı girmek isteyen Antalyaspor eksiklerini görmek için hazırlık maçlarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda Antalyaspor Ukrayna ekibi FK Metalist Kharkiv ile hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar da maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edip araştırıyor.

Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv maçı canlı yayın var mı? Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv Televizyondan yayınlanacak mı? soruları spor severler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Süper Lig'de geçen sezonu 59 puanla 7. sırada tamamlayan Antalyaspor yeni dönemin hazırlıkları için kolları sıvadı. 2022-2023 sezonuna iddialı girmek isteyen Antalyaspor eksiklerini görmek için hazırlık maçlarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda Antalyaspor Ukrayna ekibi FK Metalist Kharkiv ile hazırlık maçı yapacak. Taraftarlar da maçın canlı yayınlanıp yayınlanmayacağını merak edip araştırıyor.

Antalyaspor 2021-2022 sezonunu geride bıraktı ve yeni sezonun hazırlıklarına başladı. Kampa giren Antalyaspor hazırlık maçları ile yeni sezona e n iyi şekilde hazırlanmaya başladı. Antalyaspor 7 Temmuz Perşembe günü kendi sahasında Ukrayna'nın güçlü ekiplerinden Metalist Kharkiv'i ağırlaayacak. Takımlarının maçını izlemek isteyen taraftarlar da maçın hangi kandaldan yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv maçı canlı yayın var mı?

Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv maçını yayınlayacak kanal henüz belli olmadı. Maç takımların sosyalm medya hesapları üzerinden ve YouTube kanalları üzerinden canlı yayınlanabilir. Antalyaspor - FK Metalist Kharkiv maçı canlı yayınına dair detaylar gelince haberimizi güncelleyeceğiz.

FK Metalist Kharkiv hakkında

FK Metalist Harkiv, Ukrayna'nın Harkov kentinde kurulan futbol kulübü.

1925 yılında kurulmuştur. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra 1992'den beri Ukrayna'da en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha içerisinde (1994-1998 ve 2003-2004 sezonları hariç) mücadele etmiştir. Kulüp alt liglerde uzun süre mücadele ettikten sonra 1982 yılında en üst lige yükseldi ve organizasyon dağılana kadar burada kaldı.

Kulüp bir kez Kubok SSSR'nı kazandı ve bir kez de ikinci oldu. Ayrıca, 2006-07 sezonundan itibaren Premyer-Liha'da bir kez ikinci ve altı kez de üçüncü oldu. İç saha maçlarını 40.003 seyirci kapasiteli ve çok kullanımlı bir tesis olan Metalist Stadyumu'nda oynamaktaydı. 1926 yılında inşa edilen stadyum, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yapacak şekilde genişletildi.

Metalist, 2016 yılında borç ve haciz yüzünden iflas etti. 2014 Ukrayna devrimini takiben, Şubat 2014'te sahibi Sergiy Kurşenko'nun kaçmasının ardından Premyer-Liha'dan çıkartıldı. Metalist Harkiv'in 2016 yılında fesh edilmesinin ardından, Harkov'da Metalist kulüp isminin varyasyonları ile iki yeni kulüp kuruldu. Temmuz 2016'dan bu yana, eski Metalist'in sahibi Sergiy Kurşenko'nun kurucusu olduğu "SK Metalist Kharkiv" isimli takım Ukrayna Bölgesel Futbol Şampiyonası'nda mücadele etmektedir.

Ağustos 2016'da Metalist 1925 adında bir başka kulüp, Ukrayna'daki üçüncü seviye futbol organizasyonu Druha Liga'ya en kısa zamanda terfi etmek amacıyla kuruldu ve Ukrayna Amatör Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladı. Metalist 1925, orijinal FK Metalist Harkiv ile bağlantılı olmayan bir şirkete aittir.

Ekim 2017'de bir Ukrayna mahkemesi Kurşenko'nun sahibi olduğu FK Metalist Harkiv'e el koydu ve kulübü devlet mülkiyetine aldı