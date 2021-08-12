DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı: 1 asker şehit
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Güney Kore ile 'Swap' anlaşmasının analizi
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Antalya namaz vakitleri (Diyanet)
Senatör Graham: Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı
Ümit Besen Nikah Masası sözleri
Termometrelere 'ateş' düştü
Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Sürekli boğaz temizleme isteği (boğaz reflüsü)
‘Ufukta iklim karantinaları mı var?’
Kayseri sınavsız girilen liseler
ANALİZ: Taliban neden Afgan Türkistanı bölgesine yoğunlaşıyor?
ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker gönderecek

TIMETURK / GENEL / Antalya namaz vakitleri (Diyanet)

Antalya namaz vakitleri (Diyanet)

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Antalya gelmektedir. Antalya’da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Antalya’nın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Antalya namaz vakitleri nelerdir? Antalya’da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya’da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya’da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya’da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya’da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

47 Dakika Önce
2021-08-12 23:51:23
Antalya namaz vakitleri (Diyanet)

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişiklik göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Antalya gelmektedir. Antalya'da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Antalya'nın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Antalya namaz vakitleri nelerdir? Antalya'da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya'da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya'da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya'da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Antalya'da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

Namaz vakitleri birçok müslümanın hassasiyet gösterdiği bir durumdur. Farz olan bu ibadeti ifa etmek isteyen müslümanlar, vakti çıkan her namazda ibadetlerini gerçekleştirirler. Dünyanın konumu ve hareketi sebebiyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilen namaz vakitleri, birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Namaz vakitleri merak edilen bölgelerden biride Antalya'dır. Antalyalı vatandaşlar kendi illerinde namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu bilmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile Antalya'da namaz vakitleri…

Antalya namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in resmi web sitesi veyahut hazırlamış olduğu uygulama vasıtasıyla namaz saatlerini kolaylıkla öğrenebilmektedir. Web sitesi ve uygulama sayesinde konum seçilerek namaz vakitleri ve hicri takvime ulaşılabilir. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerine göre Antalya için 12 Ağustos 2021 Çarşamba ile 11 Eylül 2021 Cumartesş arasında namaz vakitleri şöyle olacaktır;

1_18

2_18

3_17

4_9

5_8

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş