Antalya Manavgat'taki yangında hangi mahalleler boşaltıldı? Antalya'daki yangın söndürüldü mü? Antalya'dan üzücü haber geldi! Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangından sonra tedbir amaçlı 5 mahalle boşaltıldı. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını bekleyen mahalleliler yangının evlerine sıçramaması için dua ediyor.

Antalya Manavgat'taki yangında hangi mahalleler boşaltıldı? Antalya'daki yangın söndürüldü mü? Antalya'dan üzücü haber geldi! Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Yangından sonra tedbir amaçlı 5 mahalle boşaltıldı. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını bekleyen mahalleliler yangının evlerine sıçramaması için dua ediyor.

Antalya'da son yılların en büyük yangını meydana geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın 4 farklı noktada başladı ve yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yetkililer tedbir amaçlı 5 mahalleyi boşalttı. Evlerinden çıkan vatandaşlar yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyor. Peki Antalya'da hangi mahalleler yangın nedeniyle boşaltıldı.

Antalya Manavgat'taki yangında hangi mahalleler boşaltıldı?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede büyüdü. Hızla yayılan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yeniköy, Evrenseki ve Kalemler mahalleleri boşaltıldı.

Manavgat'ın Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgesinde de 4 noktada yangın çıktığı öğrenildi. Sarılar Mahallesi'ndeki orman yangını, yerleşim yerlerine de sıçradı. Manavgat Kaymakamlığı Yeniköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerinin tahliye edilmesi için Muhtar Abdullah Zeki Kavuklu'ya talimat verdi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı" dedi.

Bakan bölgeye gidiyor

Yangınlara 1 uçak 19 helikopter 103 arazöz, 17 dozer ve yüzlerce işçi ile müdahale ediliyor.

AFAD'dan yapılan açıklamada, yangından 30 vatandaşın etkilendiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edildiği belirtildi.

Kalemler köyü kül oldu

Yangın tüm Manavgat'ı sararken, Kalemle Köyü'nde yangın etkili oldu. Yangına teslim olan köyde büyük maddi hasar oluştu. Alınan bilgilere göre bölgede can kaybı yok.

Yaralılar var

Yangından etkilenen üç kişinin yanık tedavisi gördüğü birinin durumun da ağır olduğu açıklandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre de bölgedeki 30 vatandaş dumandan etkilendi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.