Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni’nde konuşan Adil Karaismailoğlu 2052 yılına kadar sürecek olan kiralama bedelinin %25'nin devlet kasasına girdiğini duyurdu. Peki Antalya Havalimanı işletme hakkı kirası ne kadar? Antalya Havalimanı ödenen kira bedeli ne kadardır? Antalya Havalimanı hangi yıla kadar yap-işlet-devret modelinde kalacak?

Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği İhalesi Kira Peşinatı Ödeme Töreni'nde konuşan Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı Projesi Kamu-Özel İş Birliği Projesi'yle ilgili olarak, kapasitesini dolduran bu havalimanının eksikliklerini gidermek için böyle bir ihaleye çıktıklarını söyledi. Bu proje için 765 milyon Euro'luk kaynak gerektiğini belirten Karaismailoğlu, proje kapsamında iç hatlar ile dış hatlar terminallerinin büyütüleceğini, üçüncü dış hatlar terminalinin, genel havacılık terminalinin, VIP terminalinin yapılacağını, devlet konukevinin kapasitesinin arttırılacağını anlattı.

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TAV Havalimanları ve Fraport'un oluşturduğu ortak girişim, Antalya Havalimanı'nın 2052'ye kadar işletme hakkına sahip bulunuyor. Ortak girişim 2052 yılına kadar 7 milyar 250 milyon Euro kira bedeli ödeyecek. Bunlarda ilk olan %25'lik kısım 2 milyar 138 milyon Euro gerçekleştirelen tören ile devletin kasasına girmiş oldu.

765 milyon Euro'luk bütçenin devletten çıkmadan bu projenin hayata geçmesi için 2025 sonrasındaki 25 yıl için işletme ihalesine çıktıklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Tamamen açık, uluslararası firmaların katıldığı ve birden fazla yüklenicinin katıldığı ihale ve yarışma. Açık artırma ile yapıldı, ‘Devlete 25 yılda ne kadar para ödeyeceksiniz' diye soruldu. ‘Bunun yüzde 25'ini de 28 Mart'ta ödeyeceksiniz' diye bir ihale yapıldı. Sonucunda 8.055 milyar Euro'luk devlete kira ödemesini garanti etti bu işi alan yüklenici. 765 milyon Euro'luk yatırım da firmadan çıkıyor. Anlaşma yaptık. Bu 765 milyon Euro'luk yatırıma da şu an üstlenici firma başladı. 2025 yılına kadar da bitirilecek. 2 milyar 138 milyon Euro'luk kira peşinatını da bugün (dün) alıyoruz.” Karaismailoğlu, 2 milyar 138 milyon Euro'luk tutarla neler yapılabileceğine işaret ederek, “2 tane Boğaz köprüsü yapılabilir. 1 tane Çanakkale Köprüsü artı yanında 3 tane Tokat Havalimanı yapılabilir. 2 tane Avrasya Tüneli yapılabilir” dedi.

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