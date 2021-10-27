Antalya hava durumu (30 günlük)

Antalya’da hava durumu nasıl olacak? Antalya’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Antalya hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Antalya'nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Antalya'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Antalya'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Antalya'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Antalya hava durumu..

Antalya 30 günlük hava durumu (27 Ekim 2021 Çarşamba ve 25 Kasım 2021 Perşembe)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Antalya'da 27 Ekim 2021 Çarşamba ve 25 Kasım 2021 Perşembe tarihleri arasında hava sıcaklığı maksimum 26 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 15 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da 27 Ekim 2021 Çarşamba ve 25 Kasım 2021 Perşembe tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 5 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da 8 Kasım Pazartesi ve 15 Kasım Pazartesi tarihler arasında yer yer sağanak yağış meydana gelecektir ve bu günlerin dışında genel olarak bulutlu-güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir.

27 Ekim 2021 Çarşamba Antalya hava durumu

27 Ekim 2021 Çarşamba günü Antalya'da 24 derece gece sıcaklığı ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: K 12 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %27

Çiy Noktası: 4 C

Bulut Oranı: %28

Basınç: ↑ 1019 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.