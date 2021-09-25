Antalya hava durumu (30 günlük)

Antalya hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Antalya’nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Antalya’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Antalya’da hava durumu nasıl olacak? Antalya’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Antalya hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Antalya'nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Antalya'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Antalya'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Antalya'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Antalya hava durumu..

Antalya 30 günlük hava durumu (25 Eylül 2021 Cumartesi ve 24 Ekim 2021 Pazar)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Antalya'da hava sıcaklığı maksimum 33 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 21 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da 25 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 10 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da belirtilen tarihler arasında herhangi bir yağış olmayacaktır ve genel olarak güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir.

25 Eylül Cumartesi Antalya hava durumu

25 Eylül 2021 Cumartesi günü Antalya'da 20 derece gece sıcaklığı ölçülmüştür. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: B 5 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %53

Çiy Noktası: 10 C

Bulut Oranı: %0

Basınç: ↑ 1017 mbar

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