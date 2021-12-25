Antalya hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 Pazar)

Antalya’da hava durumu nasıl olacak? Antalya’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Antalya hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Antalya'nın Aralık ve Ocak ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Kış mevsiminin başlamasıyla hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Antalya'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Antalya'da hava durumu nasıl olacak? Antalya'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Antalya'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Antalya'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle kış mevsiminin başlaması ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Antalya'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Antalya hava durumu..

Antalya 30 günlük hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 Pazar)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Antalya'da 25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 Pazar tarihleri arasında hava sıcaklığı maksimum 19 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 9 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da 25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2022 tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 13 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 1 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da 4 Ocak Salı ve 18 Ocak Salı tarihleri arasında yer yer sağanak yağış meydana gelecektir ve bu günlerin dışında genel olarak bulutlu-güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir.

25 Aralık 2021 Cumartesi Antalya hava durumu

25 Aralık 2021 Cumartesi günü Antalya'da 9 derece kısmı güneşli bir hava hakimdir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: KKB 21 km/sa

Görüş Uzaklığı: 24 km

Nem: %48

Çiy Noktası: -2 C

Bulut Oranı: %31

Basınç: ↑ 1024 mbar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.