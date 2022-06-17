Antalya'da YKS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da bugün (18-19 Haziran) otobüs metro bedava mı? YKS sınavında Antalya'da toplu taşıma ücretsiz mi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS'ye tüm Türkiye'den milyonlarca aday katılacak. Antalya'dan da YKS'nin TYT-AYT ve YDT testlerine on binlerce kişi katılacak. Antalya'da 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü YKS sınavına girecek olan adaylar kentte otobüslerin ve metronun ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi.

Antalya'da YKS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi? Antalya'da bugün (18-19 Haziran) otobüs metro bedava mı? YKS sınavında Antalya'da toplu taşıma ücretsiz mi? ÖSYM'nin en geniş katılımlı sınavlarından biri olan YKS'ye tüm Türkiye'den milyonlarca aday katılacak. Antalya'dan da YKS'nin TYT-AYT ve YDT testlerine on binlerce kişi katılacak. Antalya'da 18 Haziran Cumartesi ve 19 Haziran Pazar günü YKS sınavına girecek olan adaylar kentte otobüslerin ve metronun ücretsiz olup olmadığını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi.

Antalya ülkemizin en kalabalık kentlerinden biri. Antalya genç nüfusu ile de dikkatleri çekiyor. Antalya'da 2022 YKS sınavına girecek olan adayları sevindiren açıklama Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten geldi.

Antalya'da YKS'ye girenlere otobüsler ücretsiz mi?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Antalya'da bugün ve yarın belediyeye bağlı otobüslerin ücretsiz olacağını açıkladı.

Antalya'da bugün (18-19 Haziran) otobüs metro bedava mı?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylar, veliler ve görevli personel için Antalya Büyükşehir Belediyemize ait resmi plakalı toplu taşıma araçlarımız ve raylı sistem araçlarımız ücretsiz hizmet verecektir." dedi.

YKS sınavında Antalya'da toplu taşıma ücretsiz mi?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları 18-19 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak aday, veli ve görevlileri ücretsiz taşıyacak.