Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilir mi? 8 Aralık okul var mı? Antalya'da başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte 7 Aralık Salı sabahı etkisini artırarak devam eden fırtınanın hızı saate 123 kilometreye ulaştı. Tabelaların ve ağaçların kökünden söküldüğü Antalya'da okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Antalya'da 8 Aralık Çarşamba günü fırtınanın etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da yarın okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilir mi? 8 Aralık okul var mı? Antalya'da başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte 7 Aralık Salı sabahı etkisini artırarak devam eden fırtınanın hızı saate 123 kilometreye ulaştı. Tabelaların ve ağaçların kökünden söküldüğü Antalya'da okula gidecek olan öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Antalya'da 8 Aralık Çarşamba günü fırtınanın etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından Antalya'da başlayan şiddetli rüzgar etkisini artırarak devam etti. Kentte fırtına nedeniyle pek çok ev hasar gördü, ağaçlar devrildi ve sahilde dev dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin''den flaş bir uyarı geldi. Gültekin uyarısında dışarıda işi olmayanların içeride durmalarının can güvenliği açısından çok faydalı olacağını söyledi. 8 Aralık'ta çocuklarını okula gönderecek olan veliler de Antalya'da okullar tatil edilir mi? sorusuna yanıt arıyor.

Antalya'da yarın okullar tatil mi?

Antalya'da okullar tatil edilmedi. Antalya'da okulların tatil edilip edilmeyeceğine Antalya Valiliği karar veriyor. Antalya Valiliği'nin duyuruları yakından takip edilebilir.

Antalya'da okullar tatil edilir mi? (8 Aralık)

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Antalya'da 8 Aralık'ta fırtınanın etkisini kaybedeceği bildirildi.

Antalya'yı fırtına vurdu

Antalya'da 7 Aralık sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına kentte vatandaşlara zor anlar yaşattı. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süpermarketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü. Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı. Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi.

"İşi olmayanlar bugün dışarı çıkmasın" uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgenin dün itibarıyla Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine girdiğini, fırtına ve yağış uyarılarının peş peşe sürdüğünü söyledi.

Döşemealtı'nda metrekareye düşen yağış miktarının 182,8 kilograma ulaştığını anlatan Gültekin, "Rüzgarın hızı Kemer'de 130,3 kilometreye ulaştı. Bu ciddi şekilde çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine de yol açabiliyor. Yağış ve rüzgar önümüzdeki saatlerde de devam edecek. Yarın sabaha karşı yağışın ve rüzgarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarın daha sakin bir havaya uyanılacağına değinen Gültekin, "Bulutlar denizden gelip, karayı vurdu. Vurdukça hem kuvvetli yağış hem kuvvetli rüzgara yol açıyor. Rüzgarın saatteki hızı 130 kilometreye ulaşıyor ve ciddi bir tahribata neden olabiliyor. Bugün dışarıda işi olmayanların içeride durmalarının hem can güvenliği açısından hem de trafiğin yoğunluğunu azaltmak için çok faydalı ve yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.