Antalya'da orman yangını mı çıktı? Antalya'da yangın nerede, hangi ilçede ve mahallede çıktı? Antalya orman yangını söndürüldü mü? Havaların ısınmasıyla orman yangınları haberleri de gelmeye başladı. Son gelen bilgilere göre Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Antalya'da yangının nerede hangi ilçede ve mahallede çıktığı ise Antalya'da yaşayanlar tarafından merak ediliyor.

Antalya'da orman yangını mı çıktı? Antalya'da yangın nerede, hangi ilçede ve mahallede çıktı? Antalya orman yangını söndürüldü mü? Havaların ısınmasıyla orman yangınları haberleri de gelmeye başladı. Son gelen bilgilere göre Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Antalya'da yangının nerede hangi ilçede ve mahallede çıktığı ise Antalya'da yaşayanlar tarafından merak ediliyor.

Antalya'da orman yangını mı çıktı?

Antalya'dan ne yazık ki orman yangınları haberi geldi. Geçtiğimiz yıl büyük yangınlarla mücadele eden ülkemizde havaların ısınmaaya başlamasıyla yangın haberleri gelmeye başladı. Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Antalya'da yangın nerede, hangi ilçede ve mahallede çıktı?

Antalya'nın Alanya ilçesi Dere Mahallesi Susuz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 200 kişilik ekip, bir helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor. 20 dönümlük alanda etkili olan yangına, arazinin engebeli olması nedeniyle karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı öğrenildi.,

Yerleşim yerlerini tehdit etmiyor

Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda çıkan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale etmeye çalıştığını söyledi. Sarp arazi nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğunu anlatan Uysal, "Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok." dedi. .