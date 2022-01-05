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TIMETURK / GENEL / Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Antalya'nın tüm ilçelerinden hissedilirken sosyal medyada çok sayıda mesaj yazıldı.

7 Dakika Önce
2022-01-05 07:01:19
Antalya'da korkutan deprem

Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.21'de Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 39,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Alanya'ya 56,92 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Deprem Antalya'nın tüm ilçelerinden hissedilirken sosyal medyada çok sayıda mesaj yazıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

AFAD'ın açıklamasında "Akdeniz'de Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Antalya. Alanya açıklarında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" mesajı paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI

Depremin ardından sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı.

İşte Antalya'da meydana gelen depremi hisseden sosyal medya kullanıcılarının mesajları...

-Sabah sabah telefonun deprem alarmına uyandım geçmiş olsun.

-Yatağım beşik gibi sallanırken uyandım

-Hiçbir şekilde uyanamayan ben bugün depreme uyandım. Çok kötü çok...

-Hayatımda ilk defa bu kadar çok depremi hissettim yatak beşik gibi sallandı hepimize geçmiş olsun.

-Bina resmen konuştu ve uyandırdı. Herkese geçmiş olsun. Umarım acı haberler gelmez.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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