Antalya’da Ezan Ne Zaman Okunacak? Antalya Ezan Vakti

Akdeniz Bölgesi'nde yer alan, ülkemizin turistik açıdan önemli şehirlerinden bir tanesi Antalya ili yaklaşık nüfusu 1,8 milyon civarındadır. Antalya ili ezan vakti ne zaman? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Antalya akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde…