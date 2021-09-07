Antalya 7 Eylül'de saat 14.15 sıralarına depremle sarsıldı. Büyük paniğe neden olan deprem yüksek binalarda daha fazla hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar depremin şiddetinin kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı. Peki Antalya'da depremin büyüklüğü kaç? 7 Eylül Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD depreme dair detayları verdi...

Antalya 7 Eylül'de saat 14.15 sıralarına depremle sarsıldı. Büyük paniğe neden olan deprem yüksek binalarda daha fazla hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar depremin şiddetinin kaç büyüklüğünde olduğunu araştırmaya başladı. Peki Antalya'da depremin büyüklüğü kaç? 7 Eylül Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD depreme dair detayları verdi...

Antalya'da Kumluca açıklarında paniğe neden olan deprem meydana geldi. Dprem çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem sonrası panik yaşayan bölge halkı depremin şiddeti kaç sorusunu sornaya başladı. Peki Antalya'da depremin büyüklüğü kaç? 7 Eylül Antalya'da kaç şiddetinde deprem oldu?

7 Eylül 2021 Antalya'da depremin büyüklüğü kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akdeniz'de Antalya Kumluca açıklarında deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 14.14'te meydana geldi. Yaşanan depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

Deprem nedir?

Deprem, yer sarsıntısı, seizma veya halk arasında zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Sismik aktivite ile kastedilen meydana geldiği alandaki depremin frekansı, türü ve büyüklüğüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.